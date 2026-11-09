ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള വനിതാ ടീം റെഡി; മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും മന്ദാന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു: സ്മൃതി മന്ദാന നയിക്കും.
Published : November 9, 2026 at 8:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും സൂപ്പർ താരം സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുക. ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ടെസ്റ്റും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് T20 മത്സരങ്ങളുമാണ് കളിക്കുക.
ഡിസംബർ 9-ന് ഗെബെഹയിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തോടെയാണ് പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഡിസംബർ 16-ന് പാർലിൽ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമാകും. രണ്ടാം ഏകദിനം ഡിസംബർ 19-ന് കേപ്ടൗണിലും മൂന്നാം മത്സരം ഡിസംബർ 22-ന് ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്നിലും നടക്കും.
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പര ഡിസംബർ 26-ന് ബെനോനിയിലാണ് ആരംഭിക്കുക. രണ്ടും മൂന്നും ടി20 മത്സരങ്ങൾ യഥാക്രമം ഡിസംബർ 29, 30 തീയതികളിൽ പോച്ചെഫ്സ്ട്രൂമിൽ വെച്ച് നടക്കും. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന ടീമുകളുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ദീപ്തി ശർമ്മയെയും, ടി20 ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ഷഫാലി വർമ്മയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ചാ ഘോഷ്, യസ്തിക ഭാട്ടിയ, സ്നേഹ് റാണ, ക്രാന്തി ഗൗഡ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 15 പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ടീമിലുള്ളത്. ഏകദിന ടീമിലും 15 കളിക്കാരുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ സ്നേഹ് റാണയ്ക്ക് പകരം വൈഷ്ണവി ശർമ്മ ഏകദിന ടീമിൽ ഇടംനേടി. ഷഫാലി വർമ്മ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ 17 അംഗ ടി20 ടീമിൽ നികി പ്രസാദ്, ജി. കമാലിനി, അനുഷ്ക ശർമ്മ, പ്രേമ റാവത്ത്, അമൻജോത് കൗർ, രേണുക സിങ് ഠാക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
🚨 News 🚨 #TeamIndia squads announced for all-format tour of South Africa 📝 👉 Smriti Mandhana takes charge as full-time Test captain 🙌 Details ▶️ https://t.co/L5jiMKSphi #SAvIND https://t.co/67NvBjQGiH— BCCI Women (@BCCIWomen) November 9, 2026
ഇന്ത്യൻ ടീമുകൾ
ടെസ്റ്റ് ടീം: സ്മൃതി മന്ദാന (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ, പ്രതിക റാവൽ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, റിച്ചാ ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), യസ്തിക ഭാട്ടിയ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്തി ശർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശ്രീ ചരണി, സ്നേഹ് റാണ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ്മ, ജിന്റിമണി കലിത, സായലി സത്ഗാരെ.
ഏകദിന ടീം: സ്മൃതി മന്ദാന (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ, പ്രതിക റാവൽ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, റിച്ചാ ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), യസ്തിക ഭാട്ടിയ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്തി ശർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ശ്രീ ചരണി, വൈഷ്ണവി ശർമ്മ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ്മ, ജിന്റിമണി കലിത, സായലി സത്ഗാരെ.
ടി20 ടീം: സ്മൃതി മന്ദാന (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ, നികി പ്രസാദ്, റിച്ചാ ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജി. കമാലിനി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), അനുഷ്ക ശർമ്മ, ദീപ്തി ശർമ്മ, ശ്രീ ചരണി, പ്രേമ റാവത്ത്, അമൻജോത് കൗർ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, നന്ദിനി ശർമ്മ, രേണുക സിങ് ഠാക്കൂർ, അരുന്ധതി റെഡ്ഡി, സായലി സത്ഗാരെ.
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