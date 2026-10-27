സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ 'ഡക്ക് ഔട്ട്' വിനയായി; മന്ദാനയ്ക്ക് ഒന്നാം റാങ്ക് നഷ്ടം, ഹർമൻപ്രീതിനു മുന്നേറ്റം
ഐസിസി റാങ്കിംഗ്: സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി; ഹർമൻപ്രീതിനും ദീപ്തിക്കും വൻ മുന്നേറ്റം.
Published : October 27, 2026 at 8:03 PM IST
ദുബായ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വനിതാ ഏകദിന ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. സിംബാബ്വെക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് മന്ദാനയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. ഇതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. സിംബാബ്വെക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ 32 റൺസെടുത്ത താരം രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു.
അതേസമയം, പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമയും റാങ്കിംഗിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി. വഡോദരയിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ ഇതിനകം തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം
രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിംഗിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി എട്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി തിളക്കം നേടിയ ദീപ്തി ശർമ നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് ബാറ്റിംഗിൽ 23-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ബാറ്റിംഗിന് പുറമെ ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി നാലാമതെത്താനും ബൗളിംഗ് റാങ്കിംഗിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനും ദീപ്തിക്ക് സാധിച്ചു.
Big gains for a host of India stars following the latest update to the ICC Women's Player Rankings 🙌 https://t.co/RZNkcddqSF— ICC (@ICC) October 27, 2026
മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ പേസർ ക്രാന്തി ഗൗഡ് ബൗളിംഗിൽ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 25-ാം റാങ്കിലെത്തി. യുവതാരം പ്രതിക റാവൽ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കായ 21-ൽ എത്തി.
ടി20 റാങ്കിംഗിലും നേട്ടം
സിംബാബ്വെക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ടി20 റാങ്കിംഗിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ബാറ്റിംഗിൽ ഷഫാലി വർമ്മ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി മൂന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ മന്ദാന നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
മറ്റ് ടീമുകളുടെ പ്രകടനം
ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സിംബാബ്വെ ബാറ്റർമാരായ മോഡസ്റ്റർ മുപാച്ചിക്വ (39-ാം സ്ഥാനം), ചിപ്പോ മുഗേരി-തിരിപ്പാനോ (47-ാം സ്ഥാനം), ബിലൗഡ് ബിസ (56-ാം സ്ഥാനം) എന്നിവരും ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തി. ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ ടി20 ബാറ്റിംഗിൽ 19-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഓസീസ് ബൗളർമാരായ ജോർജിയ വെയർഹാം, കിം ഗാർത്ത് എന്നിവർ യഥാക്രമം ഏഴ്, പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ന്യൂസിലാൻഡ് ബൗളർ ബ്രീ ഇല്ലിംഗ് 17-ാം സ്ഥാനത്തും നെൻസി പട്ടേൽ 29-ാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി.
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