"ഇതോടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു", പലാഷുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് സ്‌മൃതി മന്ദാന

സ്‌മൃതി മന്ദാന ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഴ്‌ചകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കാണ് വിരാമമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Published : December 7, 2025 at 4:32 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറെ നാളത്തെ ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്‌മൃതി മന്ദാന. സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ പലാഷ് മുചാലുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് സ്‌മൃതി മന്ദാന വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി താരം പ്രതികരിച്ചത്.

തുടർന്ന് ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്ന് അവർ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം വഴി ആരാധകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇതോടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഴ്‌ചകളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കാണ് വിരാമമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്‌ചകളായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും വിവാഹത്തെയും കുറിച്ച് ധാരാളം ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഈ സമയത്ത് മനസിലാക്കുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ വളരെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ വിവാഹം റദ്ദാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്", എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം പോസ്‌റ്റ്.

"ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടേതായ സ്വകാര്യമായ ഇടം അനുവദിക്കണമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു," മന്ദാന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലായിരിക്കും ഇനി തൻ്റെ ശ്രദ്ധയെന്നും മന്ദാന പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിയുന്നത്ര കാലം ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനും ട്രോഫികൾ നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൻ്റെ ശ്രദ്ധയും എന്നും അതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി. മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് സ്‌മൃതി മന്ദാനയും പലാഷ് മുചാലും വിവാഹിതരാകാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സമീപകാല വനിതാ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്‌മൃതി മന്ദാനയുടെ പിതാവിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത് മൂലം വിവാഹം മാറ്റി വയ്‌ക്കുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

എന്നാല്‍, പലാഷിന് മറ്റൊരു സ്‌ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവരുടേതെന്ന തരത്തിലുള്ള ചാറ്റുകളുടെ സ്‌ക്രീൻ ഷോട്ടുകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇരു കുടുംബവും ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. പലാഷ് മുചാലിനെ വിമര്‍ശിച്ച് നിരവധിപേര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

