ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്ര നേട്ടം; പുരുഷ-വനിതാ താരങ്ങളെ പിന്തള്ളി സ്മൃതി മന്ദാന ഒന്നാമത്
ചരിത്രമെഴുതി സ്മൃതി മന്ദാന; ടി20 റൺവേട്ടയിൽ പുരുഷ-വനിതാ താരങ്ങളെല്ലാം ഇനി മന്ദാനയ്ക്ക് പിന്നിൽ
Published : September 20, 2026 at 1:05 PM IST
നിഷിൻ: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് കരിയറിൽ മറ്റൊരു സുവർണ്ണ നേട്ടം കൂടി. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുരുഷ-വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ താരങ്ങളെയും പിന്തള്ളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് ഇനി മന്ദാനയ്ക്ക് സ്വന്തം.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെമി ഫൈനലിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് താരം ഈ അപൂർവ്വ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. കൊറോഗി സ്പോർട്സ് പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 19 പന്തിൽ നിന്ന് 37 റൺസ് നേടിയ മിന്നും പ്രകടനത്തോടെയാണ് താരം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇതിഹാസ വനിതാ താരം സൂസി ബേറ്റ്സിനെ മറികടന്നാണ് മന്ദാന ഒന്നാമതെത്തിയത്. നിലവിൽ 171 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 4,788 റൺസ് താരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്.
Make way for the top run-getter in Women's T20Is - Smriti Mandhana 🔥🤩 pic.twitter.com/nAeRVxNrst— ICC (@ICC) September 20, 2026
മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ മന്ദാനയ്ക്ക് വെറും 8 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. നേരിട്ട ആദ്യ ഏഴ് പന്തുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫോറുകളും രണ്ട് സിംഗിളുകളും നേടി താരം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി. പുരുഷ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ പാകിസ്താന്റെ ബാബർ അസമിനേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ മന്ദാനയും സൂസി ബേറ്റ്സും.
അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവർ (പുരുഷ-വനിതാ)
- സ്മൃതി മന്ദാന (ഇന്ത്യ): 4,788 റൺസ്
- സൂസി ബേറ്റ്സ് (ന്യൂസിലൻഡ്): 4,758 റൺസ്
- ബാബർ അസം (പാകിസ്താന്): 4,596 റൺസ്
- ജോസ് ബട്ലര് (ഇംഗ്ലണ്ട്): 4,292 റൺസ്
- ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ഇന്ത്യ): 4,287 റൺസ്
സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജിന്റെ (10,868 റൺസ്) റെക്കോർഡ് തകർത്ത് വനിതാ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന ബഹുമതിയും സ്മൃതി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെ 124 റൺസ് നേടിയാണ് താരം മിതാലിയെ മറികടന്നത്. അതോടൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മെഗ് ലാനിങ്ങിനെ മറികടന്ന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ചുറികൾ (18 എണ്ണം) നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു (ഈ സെഞ്ചുറി റെക്കോർഡ് പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റൻ ലോറ വോൾവാർട്ട് സമനിലയിലാക്കി).
🚨 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 🚨@mandhana_smriti is now the leading run-getter in Women's T20I history 🫡👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
Updates ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/kmj5gWqFiy
2023 ഹങ്ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ജപ്പാനെ തകർത്താണ് സെമിയിലെത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയുള്ള സെമി ഫൈനലിൽ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
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