കൊടുങ്കാറ്റായി സ്മൃതി മന്ദാന; പിറന്നത് വമ്പൻ റെക്കോഡ്
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലാണ് താരത്തിൻ്റെ അതുല്യ നേട്ടം, 2013 ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശേഷം മന്ദാന ഇതുവരെ 154 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : December 22, 2025 at 7:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തില് തൻ്റെ പേര് ചരിത്ര ലിബികളില് എഴുതി ചേര്ത്ത് ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ 4000 റൺസ് വേഗത്തില് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത താരമെന്ന റെക്കോർഡാണ് സ്മൃതി മന്ദാന സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ശ്രീലങ്കന് വനിതകള്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലാണ് താരം പുതുചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 18 റൺസ് നേടിയതോടെ സ്മൃതി 4000 ടി20 റൺസ് ക്ലബ്ബിലെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ 4000 ടി20 റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതാ താരമായി സ്മൃതി മാറി. ഞായറാഴ്ച വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 ഐ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലാണ് മന്ദാന മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചത്. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങി 25 പന്തിൽ 25 റൺസ് നേടിയിരുന്നു.
ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര്
വനിതാ ടി20 ഐയിൽ 4000 ടി20 ഐ റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബാറ്ററാണ് മന്ദാന. ന്യൂസിലൻഡിൻ്റിൻ്റെ സൂസി ബേറ്റ്സിന് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായി സ്മൃതി മാറി. 2007 ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ന്യൂസിലൻഡ് ഇതിഹാസം സൂസിയാണ് ഈ റെക്കോഡ് ആദ്യമായി നേടിയത്.
വളരെ വേഗത്തില് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആളാണ് മന്ദാന. 3227 പന്തുകളിലാണ് ഈ അതുല്യ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 2013 ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശേഷം മന്ദാന ഇതുവരെ 154 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെഞ്ച്വറിയും 31 അർധ സെഞ്ച്വറിയുമാണ് ടി20യിൽ സ്മൃതിയുടെ സമ്പാദ്യം.
ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ സൂസി ബേറ്റ്സാണ് സ്മൃതി മന്ദാനയ്ക്ക് മുൻപ് ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത താരം. 4716 ടി20 റൺസാണ് സൂസി ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 2009 ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഹർമൻപ്രീത് കൗർ 3666 റൺസുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ തകർത്തത്
ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ മികവിൽ ലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ അനായാസ ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തില് എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് തകര്പ്പന് വിജയം ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയത്.
