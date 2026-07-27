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വിവാദ അറസ്റ്റിൽ നിന്നും ലോകകപ്പിലെ മികച്ച റഫറി പദവി! പ്രതിസന്ധികളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി വിൻസിച്ച് കളം വിടുന്നു

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിച്ച സ്ലോവേനിയൻ ഇതിഹാസ റഫറി സ്ലാവ്കോ വിൻസിച്ച് വിരമിച്ചു.

Slavko Vincic
File photo: Slavko Vincic (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 5:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിച്ച സ്ലോവേനിയൻ റഫറി സ്ലാവ്കോ വിൻസിച്ച് റഫറിങ് കുപ്പായം അഴിച്ചുവെക്കുന്നു. സ്പെയിനും അർജന്‍റീനയും തമ്മിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ നിയന്ത്രിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് 46-കാരനായ വിൻസിച്ച് തന്‍റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

കരിയറിലെ അവസാന സീസൺ ഏറ്റവും അവിസ്‌മരണീയമാക്കിയാണ് ഈ സ്ലോവേനിയൻ റഫറിയുടെ പടിയിറക്കം. 2026 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച റഫറിക്കുള്ള ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് പുരസ്‌കാരവും ഇറ്റലിയുടെ ജൂലിയോ കാമ്പനാറ്റി അവാർഡും വിൻസിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഖത്തർ മുതൽ മെക്‌സിക്കോ ഫൈനൽ വരെ

1979 നവംബർ 25-ന് മാരിബോറിൽ ജനിച്ച വിൻസിച്ച് 2022-ൽ ഖത്തറിലാണ് തന്‍റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഖത്തറിൽ അർജന്‍റീനയെ സൗദി അറേബ്യ അട്ടിമറിച്ച മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത 2026 ലോകകപ്പിൽ ഫൈനൽ ഉൾപ്പെടെ 4 മത്സരങ്ങളുടെ ചുമതല ഫിഫ വിൻസിച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലായി 6 മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.

യൂറോപ്പിലെ 'എലൈറ്റ്' റഫറി

യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലും വിൻസിച്ചിന്‍റെ കരിയർ തിളക്കമാർന്നതായിരുന്നു. 2016-ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും സെൽറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. 2019-ൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റഫറിമാരുടെ 'എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ' വിൻസിച്ച് ഇടംനേടി.

യുവേഫയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്‍റുകളിലായി 72-ലധികം മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല് 2024-ൽ വെംബ്ലിയിൽ നടന്ന റയൽ മാഡ്രിഡ് - ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ ആയിരുന്നു.

യൂറോ കപ്പ്, യുവേഫ നാഷൻസ് ലീഗ്, ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന 2017 ഫിഫ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിലും അദ്ദേഹം മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും സമ്മർദ്ദമേറിയ മത്സരങ്ങൾ കണിശതയോടെയും മികവോടെയും നിയന്ത്രിച്ച റഫറി എന്ന ബഹുമതിയോടെയാണ് സ്ലാവ്കോ വിൻസിച്ച് കളം വിടുന്നത്.

വിവാദങ്ങളും അറസ്റ്റും

മികച്ച കരിയറിനിടയിലും വിൻസിച്ചിന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വിവാദം നിഴൽ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. 2020 മേയ് മാസത്തിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയിൽ വെച്ച് മയക്കുമരുന്ന്, വേശ്യാവൃത്തി, ആയുധക്കടത്ത് മാഫിയ സംഘങ്ങളെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് നടത്തിയ ഒരു റെയ്‌ഡിനിടെ വിൻസിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയുണ്ടായി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു താനെന്നും ഈ ക്രിമിനൽ സംഘവുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിൻസിച്ച് നിരപരാധിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ യാതൊരു കുറ്റപത്രവും ചുമത്താതെ ഉടൻ തന്നെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ കരിയർ തകർക്കുമായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത്.

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FIFA 2026
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