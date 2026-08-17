ലങ്കൻ തകർച്ച പൂർണ്ണം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 178 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്
ഒന്നാം ടെസ്റ്റ്: ജഡേജയ്ക്കും സുതാറിനും തിളക്കം; ശ്രീലങ്ക 284 റൺസിന് പുറത്ത്, ഇന്ത്യയ്ക്ക് 178 റൺസ് ലീഡ്.
Published : August 17, 2026 at 5:39 PM IST
ഗാലെ: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 178 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ലീഡ്. മഴ മൂലം മൂന്നാം ദിനം കളി നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 284 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ലങ്കൻ ഓൾറൗണ്ടർ സോണൽ ദിനുഷയുടെ കന്നി ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയും നിരോഷൻ ഡിക്വെല്ലയുടെ പോരാട്ടവും ആതിഥേയരെ ഫോളോ ഓണിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സ്പിന് ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ ലങ്കൻ നിര തകരുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി യുവതാരം മാനവ് സുതാർ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗിലൂടെ 76 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. രവീന്ദ്ര ജഡേജ 57 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റെടുത്ത് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
ലങ്കൻ പ്രതിരോധവും ദിനുഷയുടെ സെഞ്ചുറിയും
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 90 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ശ്രീലങ്കയെ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച സോണൽ ദിനുഷയും (168 പന്തിൽ 100) നിരോഷൻ ഡിക്വെല്ലയും (115 പന്തിൽ 80) ചേർന്ന് രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 146 റൺസിന്റെ ശക്തമായ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ അലോസരപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ചായക്കുടിക്ക് ശേഷം ഡിക്വെല്ലയെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. തുടർന്ന് വെറും 50 റൺസിനിടെ അവസാന 5 വിക്കറ്റുകൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നഷ്ടമായി.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka are all-out for 2⃣8⃣4⃣
4⃣ wickets for Manav Suthar
3⃣ wickets for Ravindra Jadeja
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj, Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/kOzprMVVsZ
അപൂർവ്വ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട് രവീന്ദ്ര ജഡേജ
മത്സരത്തിനിടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 350 വിക്കറ്റുകൾ എന്ന ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് രവീന്ദ്ര ജഡേജ പിന്നിട്ടു. ടെസ്റ്റിൽ 4000 റൺസും 350 വിക്കറ്റും നേടുന്ന നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര താരവും രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരവുമായി ജഡേജ മാറി. കപിൽ ദേവ്, ഡാനിയൽ വെട്ടോറി, ഇയാൻ ബോതം എന്നിവരാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചവർ. കൂടാതെ ഈ ക്ലബ്ബിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഇടംകയ്യൻ ബൗളറുമാണ് ജഡേജ.
ചുരുക്കത്തിൽ
- ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്: 116.4 ഓവറിൽ 462 (ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ 167, കെ.എൽ രാഹുൽ 82; പ്രഭാത് ജയസൂര്യ 4-109)
- ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ്: 79.4 ഓവറിൽ 284 (സോണൽ ദിനുഷ 100, നിരോഷൻ ഡിക്വെല്ല 80; മാനവ് സുതാർ 4-76, രവീന്ദ്ര ജഡേജ 3-57).
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