ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്ജോർഡ് മരിജ്നെ തിരിച്ചെത്തി
ഹരേന്ദ്ര സിങ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഒഴിവിലേക്കാണ് മരിജ്നെ എത്തുന്നത്.
Published : January 2, 2026 at 7:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി നെതർലൻഡ്സിലെ സ്ജോർഡ് മരിജ്നെ നിയമിതയായി. നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഡച്ച് പരിശീലകന് വീണ്ടും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 2017 നും 2021 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ടോക്കിയോ 2020 ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയെ ചരിത്രപരമായ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിച്ചു. കൂടാതെ, എഫ്ഐഎച്ച് റാങ്കിംഗിലെ ആദ്യ പത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും മരിജ്നെ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഹരേന്ദ്ര സിങ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഒഴിവിലേക്കാണ് 51 കാരനായ മരിജ്നെ എത്തുന്നത്. രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ ജാനെകെ ഷോപ്മാന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് ഹരേന്ദ്ര ചുമതലയേറ്റത്. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് ഷോപ്മാന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്.
തിരിച്ചുവന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമെന്ന് മരിജ്നെ പറഞ്ഞു. 'നാലര വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം, ടീമിന്റെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ലോക വേദിയിൽ കളിക്കാർക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ ഊർജ്ജവും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുമായാണ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
It’s great to be back. After 4.5 years, I return with fresh energy and a clear vision to support the team’s growth and help the players achieve their full potential on the world stage. @TheHockeyIndia @sports_odisha pic.twitter.com/S2DQrsUIkj— Sjoerd Marijne (@SjoerdMarijne) January 2, 2026
അർജന്റീനയുടെ മാറ്റിയാസ് വില്ലയെ അനലിറ്റിക്കൽ കോച്ചായി നിയമിച്ചു. പ്രശസ്ത മിഡ്ഫീൽഡറായിരുന്ന വില്ല, തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ (സിഡ്നി 2000, ഏഥൻസ് 2004) അർജന്റീനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. കൂടാതെ മികച്ച പരിശീലന പരിചയവുമുണ്ട്. ഡോ. വെയ്ൻ ലോംബാർഡിനെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവായും അത്ലറ്റിക് പ്രകടനത്തിന്റെ തലവനായും നിയമിച്ചു. റോഡെറ്റ് യിലയും സിയാര യിലയും വെയ്ൻ ലോംബാർഡിനൊപ്പമുണ്ടാകും.
ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ മരിജ്നെയുടെ ആദ്യത്തെ വലിയ ദൗത്യം മാർച്ച് 8 മുതൽ 14 വരെ ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കുന്ന എഫ്ഐഎച്ച് വനിതാ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളായിരിക്കും. ജനുവരി 14 ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തും. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ബെംഗളൂരുവിൽ ദേശീയ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കും. ടീമിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരിക്കും ഊന്നൽ നൽകേണ്ടതെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ദിലീപ് ടിർക്കി പറഞ്ഞു.
'ടീമിന്റെ ഫിറ്റ്നസിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ടോക്കിയോയിലെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ ചരിത്ര പ്രകടനത്തിന് അത് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഫലപ്രദമായ പ്രകടനത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ, 2017-ൽ ഹോക്കി വേൾഡ് ലീഗ് സെമിഫൈനലിലേക്കും 2018-ലെ വനിതാ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടുന്നതിലേക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് മരിജ്നെ ആയിരുന്നു.
