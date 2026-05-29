"ഫുട്ബോളില് ഒരു ടീമും നിസാരക്കാരല്ല"; പ്രശസ്തിയും പെരുമയും വച്ച് ടീമുകളുടെ ശക്തി പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്ന് കെ വി ധനേഷ്
ഓരോ ലോക കപ്പിലും ടീമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിഫ മല്സരങ്ങളും കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മുന് ഇന്ത്യന് താരം. ആരാധകരുടെ എണ്ണവും ടീമിന്റെ പ്രശസ്തിയും വച്ച് ടീമുകളുടെ ശക്തി വിലയിരുത്താനാവില്ലെന്ന് പ്രതികരണം. സൗദി അറേബ്യയും മൊറോക്കയും ഉദാഹരണം.
Published : May 29, 2026 at 2:33 PM IST
കണ്ണൂര്: ആരാധകരുടെ എണ്ണവും ടീമിന്റെ പ്രശസ്തിയും പെരുമയും വെച്ച് ലോകകപ്പില് പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളുടെ ശക്തിയും സാധ്യതയും പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് മുന് ഇന്ത്യന് നായകന് കെ വി ധനേഷ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇ ടി വി ഭാരതിന്റെ ഡായ് ഡായ് ഡയറീസ് പ്രത്യേക ലോകകപ്പ് പേജുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില് ധനേഷ് കുഞ്ഞന് ടീമുകളുടേയും പുതുക്കക്കാരുടേയും സാധ്യതകള് വിലയിരുത്തി.
നാല്പ്പത്തെട്ട് ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ലോകകപ്പില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഓരോ ലോക കപ്പിലും ടീമുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിഫ മല്സരങ്ങളും കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ 104 മല്സരങ്ങളാണ് ആകെയുള്ളത്. എല്ലാ വന്കരയില് നിന്നും ടീമുകള് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ജര്മ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാന്സ്. ബ്രസീല്, അര്ജന്റീന, സ്പെയിന്. പോര്ച്ചുഗല് എന്നിവരൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായി ലോകകപ്പില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു പോരുന്നത്. ആരാധകരുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ വന്കിട ടീമുകളാണ് മുന്നില്. എന്നാല് ഫുട്ബോളില് ഒരു ടീമിനേയും നിസാരക്കാരായി കാണാനാവില്ല.
ഖത്തര് ലോകകപ്പിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രകടനം തന്നെ ഉദാഹരണം. അന്ന് ഖത്തര് ലോക കപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മല്സരത്തില് അതിശക്തരായ അര്ജന്റീനയെ സൗദി അറേബ്യ അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് മെസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അര്ജന്റീന ടീം തുടര്ന്നുള്ള മല്സരങ്ങളെല്ലാം ജയിച്ചു കയറി ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഇത്തവണയും ഉണ്ടാവും അതു പോലുള്ള അട്ടിമറികളും വിസ്മയങ്ങളും.
വേള്ഡ് കപ്പില് തിളങ്ങി മൊറോക്കോ
ഉദാഹരണത്തിന് മൊറോക്കോ ടീമിനെ നോക്കൂ. കഴിഞ്ഞ വേള്ഡ് കപ്പ് മുതല് തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന ടീമാണ് മൊറോക്കോ. കഴിഞ്ഞ തവണ അവര് സെമി ഫൈനല് വരെയെത്തി. ആഫ്രിക്കയില് നിന്ന് ലോകകപ്പിന്റെ അവസാന നാലിലെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു അവര്. പ്രതിരോധ നിര താരം പി എസ് ജിക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയാണ് അവരുടെ തുറുപ്പു ചീട്ട്. മുന്നേറ്റ നിരയില് ജെസിമി യാസിനി, അയൂബ് അമൈമാനിയെയും പോലുള്ള താരങ്ങളെ അവര് ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയൂബ് ബൗവാദിയെപ്പോലുള്ള യുവ മിഡില്ഡര്മാരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയും പരിചയ സമ്പന്നരായ സമീര് എല് മൗറാബത്ത് , ചെംസ്ഡൈന് താല്ബി എന്നിവരെ ചേര്ത്തും പൊസിഷന് റൊട്ടേഷനിലും അറ്റാക്കിങ്ങിലും ഒരു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അവരുടെ കോച്ച്. പ്രതിരോധം കൂടി ഭദ്രമാക്കിയാല് മൊറോക്കോ അദ്ഭുതങ്ങള് കാട്ടും.
ജൂണ് 14 ന് തീപാറുന്ന പോരാട്ടം
ഇന്ത്യന് സമയം ജൂണ് 14 ന് പുലര്ച്ചെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സി ഗ്രൂപ്പിലെ അവരുടെ ആദ്യ മല്സരം തന്നെ ഈ ലോകകപ്പിലെ തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നാകും എന്നുറപ്പാണ്. ബ്രസീല് മോറോക്കോ മല്സരം ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മല്സരങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും എന്നുറപ്പ്. സി ഗ്രൂപ്പില് അവശേഷിക്കുന്ന സ്കോട്ടലാന്ഡിനേയും ഹെയ്ത്തിയേയുമൊക്കെ അവര്ക്ക് എളുപ്പം മറികടക്കാനായേക്കും. ടീമുകള്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഫിഫ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന പുതുമ. അങ്ങനെ യോഗ്യത നേടി എത്തിയവരാണ് എല്ലാം. വളരെ ചെറിയ ജനസംഖ്യ ഉള്ള രാജ്യങ്ങള് പോലും ഇത്തവണ ലോക കപ്പ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവരാരെയും കുറച്ച് കാണാനാവില്ല. ആഫ്രിക്കയില് നിന്നും ഏഷ്യയില് നിന്നും ലാറ്റിനമേരിക്കയില് നിന്നും ഒക്കെ എത്തിയ രാജ്യങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച്.
ഉദാഹരണത്തിന് കുറസാവോ. അവരുടെ ജനസംഖ്യ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷമാണ്. കുറസാവോ ആദ്യമായാണ് ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്. ഇ ഗ്രൂപ്പില് ജര്മനി ഇക്വഡോര്, ഐവറി കോസ്റ്റ് എന്നിവരോടൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടി വേണം അവര്ക്ക് മുന്നേറാന്. ഇറ്റലിയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങള് തല്ലിക്കൊഴിച്ച ബോസ്നിയ ആന്ഡ് ഹെര്സഗോവിനയുടെ ടീം മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അവരും രണ്ടാം തവണയാണ് ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്. പ്ലേഓഫില് ഇറ്റലിയേയും വെയില്സിനേയും വീഴ്ത്തി ഏഴ് മല്സരങ്ങളില് ജയിച്ച് ഒന്നില് മാത്രം തോല്വി വഴങ്ങി രണ്ടെണ്ണത്തില് സമനില വഴങ്ങിയാണ് അവര് വരുന്നത്.
മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റിയിലൊക്കെ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള നാല്പ്പത് വയസ് പിന്നിട്ട സെഡിന് എക്കോയാണ് അവരുടെ നായകനും കുന്തമുനയും. ഗ്രൂപ്പ് സി യില് ബ്രസിലിനും മൊറോക്കോയ്ക്കും സ്കോട്ട് ലാന്ഡിനും ഒപ്പമുള്ള ഹെയ്ത്തിയാണ് മറ്റൊരു ടീം. അവര് ലോകകപ്പില് കളിക്കുന്നത് രണ്ടാം തവണയാണ്. ദ്വീപ് രാജ്യമായ കേപ് വെര്ഡെ, ഏഷ്യയില് നിന്ന് ആദ്യമായി എത്തുന്ന ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്, ജോര്ദാന് എന്നിവരൊക്കെ ഫുട്ബോള് സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്.
