റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് ഇക്കുറി ലോകകപ്പ് ഉയര്‍ത്താനാകുമോ? സാധ്യതകള്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച് കെവി ധനേഷ്

പരിചയ സമ്പന്നരും മിടുക്കരായ യുവ താരങ്ങളും ഒരു പോലെയുള്ള ടീമാണ് ഇത്തവണ ലോക കപ്പിനിറങ്ങുന്ന പോര്‍ച്ചുഗലിന്‍റേത്. സൗദി ലീഗിലെമ്പാടും തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലായിരുന്നു റൊണാള്‍ഡോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Published : May 28, 2026 at 6:33 AM IST

Updated : May 28, 2026 at 6:52 AM IST

കണ്ണൂർ: ആറാം ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് ഇക്കുറി ലോകകപ്പ് ഉയര്‍ത്താനാകുമോ എന്നാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ആരാധകര്‍ ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ചാമ്പ്യന്മാരാകാന്‍ സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് തന്നെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ കൂടിയായ കെവി ധനേഷും കരുതുന്നു. ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ ഡായ് ഡായ് ഡയറീസില്‍ പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ടീമിന്‍റെ പ്രകടനത്തെ ധനേഷ് വിലയിരുത്തുന്നു.

പരിചയ സമ്പന്നരും മിടുക്കരായ യുവ താരങ്ങളും ഒരു പോലെയുള്ള ടീമാണ് ഇത്തവണ ലോക കപ്പിനിറങ്ങുന്ന പോര്‍ച്ചുഗലിന്‍റേത്. ആറാമത് ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിനിറങ്ങുന്ന റോണോ ഫോമിലാണ്. സൗദി ലീഗിലെമ്പാടും തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമിലായിരുന്നു റൊണാള്‍ഡോ. പോര്‍ച്ചുഗലിന്‍റെ ഈ ഗോളടി യന്ത്രത്തെ തനിച്ച് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഈ ലോകകപ്പിലുണ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്ക്‌ സന്തുലിതമാണ് ടീം. ആക്രമണ നിരയില്‍ ഗോണ്‍സാലോ റാമോസ്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടിയ താരമാണ്. അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നാൽ വൻ നിര തന്നെ ഉണ്ട് പോർച്ചുഗലിന്. റാമോസ് , ജാവോ ഫെലിക്‌സ്, റാഫേല്‍ ലീയോ, പെഡ്രോ നിറ്റോ, ഫ്രാന്‍സിസ്കോ കോൺസികാവോ കൂടെ സാക്ഷാൽ റോണോയും.

മധ്യ നിരയിൽ മികച്ച കളിക്കാർ

മധ്യ നിരയിലെ മികവ് ലോകകപ്പില്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിന് മുതല്‍ക്കൂട്ടാവും. സ്‌പാനിഷ് പരിശീലകന്‍ റോബര്‍ട്ടോ മാര്‍ട്ടീനെസ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പോര്‍ച്ചുഗീസ് നിരയില്‍ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന, കയറിയും ഇറങ്ങിയും കളിക്കാന്‍ മിടുക്കരായ ഒരു കൂട്ടം താരങ്ങളാണ് മധ്യ നിരയിലുള്ളത്. മാഞ്ചസ്‌റ്റര്‍ യൂണൈറ്റഡ് താരം ബ്രൂണോ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്, പി എസ് ജി താരങ്ങളായ ജാവോ നെവസ്, വിറ്റീഞ്ഞ എന്നിവരൊക്കെ മികച്ച ഫോമിലാണ്. ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലെ ഉഗ്രന്‍ പ്രകടനം ലോക കപ്പിലും പുറത്തെടുത്താല്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിനാകും കപ്പ്. ജാവോ നെവസും വിറ്റീഞ്ഞയും പി എസ് ജിയില്‍ നല്ല ഒത്തിണക്കത്തില്‍ കളിക്കുന്നവരാണ്.

റെക്കോർഡ് തൂക്കി ബ്രൂണോ എത്തുന്നു

ബ്രൂണോ ഫെര്‍ണാണ്ടസും അപാര ഫോമിലാണ്. മികച്ച പാസുകള്‍ നല്‍കി മുന്നേറ്റം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതില്‍ ബ്രൂണോ മിടുക്കനാണ്. മാഞ്ചസ്‌റ്റര്‍ സിറ്റിയുടെ കെവിന്‍ ഡിബ്രൂയ്‌നെ, ആഴ്‌സണല്‍ ഇതിഹാസം തിയറി ഹെന്‍റി എന്നിവരെ മറികടന്ന് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ പരമാവധി അസിസ്‌റ്റുകള്‍ നല്‍കിയ താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് തൂക്കിയാണ് ബ്രൂണോ ലോകകപ്പിനെത്തുന്നത്. പരിചയ സമ്പന്നനായ ബെര്‍ണാഡോ സില്‍വ അസാധാരണ പന്തടക്കം കാഴ്‌ച വെക്കുന്ന താരമാണ്.

റൂബന്‍ നെവസ് സാമുവല്‍ കോസ്‌റ്റ എന്നിവരൊക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച ഫോമിലാണ്. റൂബിന്‍ ഡയസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രതിരോധ മതില്‍ അഭേദ്യമെന്ന് തന്നെ പറയാം. വിങ്ങുകളില്‍ കാന്‍സലോയും ഡാലോട്ടും നൂനോ മെന്‍ഡസും പോര്‍ച്ചുഗല്‍ കോട്ട കാക്കുന്നു. പ്രതിരോധത്തിനൊപ്പം ഏതു നിമിഷവും എതിര്‍ ഗോള്‍മുഖം വരെ എത്തുന്ന മിന്നലാക്രമണങ്ങള്‍ക്കും ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാം. ഗോള്‍ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ ഗോള്‍ വല കാക്കാന്‍ ഡിയഗോ കോസ്‌റ്റ, റൂയി സില്‍വ, റെക്കാര്‍ഡോ വെലോ ഇവരില്‍ ആരെത്തിയാലും തകര്‍ക്കും.

ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് അകാലത്തില്‍ പൊലിഞ്ഞ ഡിയഗോ ജോട്ടയെന്ന പ്രിയ താരത്തെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോച്ച് റോബര്‍ട്ടോ മാര്‍ട്ടീനസ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു വൈകാരിക നിമിഷമായിരുന്നു. ജാവോ പലീഞ്ഞോ, അന്‍റോണിയോ സില്‍വ, പെഡ്രോ ഗോണ്‍സാല്‍വസ് എന്നിവര്‍ ടീമിലുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ അവരില്ല. എങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും സമതുലിതമായൊരു ടീമാണ് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്‍, കൊളംബിയ, കോംഗോ എന്നിവരടങ്ങിയ കെ ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്ന് ജയിച്ചെത്തുക അവര്‍ക്ക് പ്രയാസമാകില്ല. യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ഒരൊറ്റ തോല്‍വി പോലും വഴങ്ങാതെ ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലെത്തിയതാണ് പോര്‍ച്ചുഗല്‍. ജൂൺ 17 ന് കോംഗോയ്‌ക്ക് എതിരെയാണ് അവരുടെ ആദ്യ മത്സരം. ജൂൺ 23 ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെയും ജൂൺ 28 ന് കൊളംബിയയെയും നേരിടുന്ന പോര്‍ച്ചുഗലിനെ ഇത്തവണ സെമിയില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഫൈനലില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.

Last Updated : May 28, 2026 at 6:52 AM IST

