ETV Bharat / sports

"ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിളി, ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചു", ഇന്ത്യൻ ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് സിറാജ്

"വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു സ്വപ്‌നം പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതേയില്ല," സിറാജ് പറഞ്ഞു

SIRAJ SUDDEN WORLD CUP CALL india vs usa t20 t20 world cup mohammed siraj t20 world cup
India's Mohammed Siraj celebrates after taking the wicket of USA's Saiteja Mukkamalla during the ICC Men's T20 World Cup 2026 cricket match between India and USA, at the Wankhede Stadium, in Mumbai, Saturday. (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 8, 2026 at 9:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മീനാക്ഷി റാവു

ഹൈദരാബാദ്: ഫെബ്രുവരി 15-ന് നടക്കേണ്ട റയൽ മാഡ്രിഡ് മത്സരം കാണാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് സിറാജ്, എന്നാൽ ദൈവനിശ്ചയം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രക്ഷകനായി അവതരിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധി. 557 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു താരം ടി20 ടീമിലെത്തുന്നത്.

യുഎസ്എയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കായിരുന്നു സിറാജിൻ്റേത്. ലോകകപ്പിൻ്റെ വലിയ വേദിയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ തിരിച്ചുവരവും നിർണായക പ്രകടനവും ഒരു സ്വപ്‌നം പോലെ തോന്നുന്നുവെന്ന് മത്സര ശേഷം സിറാജ് പറയുന്നു. "വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു സ്വപ്‌നം പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതേയില്ല," സിറാജ് പറഞ്ഞു. ഹർഷിത് റാണയുടെ കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് സിറാജിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ വിളി താരം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. "എല്ലാ ലോകകപ്പ് താരങ്ങൾക്കും ടി20യിൽ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരു വർഷമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ടി20 ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, ഈ വർഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ ദൈവം എൻ്റെ വിധി മാറ്റിമറിച്ചു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പെട്ടെന്നാണ് സൂര്യഭായ് തന്നെ വിളിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സൂര്യഭായ് എന്നെ കളിയാക്കല്ലേ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ താൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുവെന്നും, ഉടൻ തന്നെ താൻ ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞെന്നും സിറാജ് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി ഗതി മാറ്റിയ നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ താരം വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. "ദൈവം എഴുതിയത് മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു. ദൈവം വലിയവനാണ്," സിറാജ് പറഞ്ഞു.

തയ്യാറെടുപ്പ്

പെട്ടെന്നുള്ള വിളിയായിരുന്നിട്ടും താൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറെടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് സിറാജ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയില്ല. ഉള്ളിൻ്റെയുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും. ഞാൻ 10 വർഷമായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ സജ്ജമാകാൻ അധികം സമയം വേണ്ടിവരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്തെ രഞ്ജി ട്രോഫി അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാഠങ്ങൾ തനിക്ക് സഹായകരമായെന്ന് സിറാജ് വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ ലൈനിലും ലെങ്തിലും പന്തെറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. വിക്കറ്റ്-ടു-വിക്കറ്റ് എറിയാനായിരുന്നു തൻ്റെ പ്ലാൻ. പുതിയ പന്തിൽ അവിടെ ഒരു വിക്കറ്റ് ലഭിച്ചാൽ അത് ടീമിന് വലിയ സഹായമാകും. അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വീഡിയോകൾ കണ്ടും മറ്റും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് താൻ മൈതാനത്തിറങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശാന്തമായ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം

അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റുകൾ വീണപ്പോഴും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സിറാജ് പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ ശാന്തത ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. "സൂര്യ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശാന്തരായിരുന്നു. 'ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒട്ടും ആശങ്കാകുലനായിരുന്നില്ല," സിറാജ് പറഞ്ഞു. സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ സൂര്യകുമാർ കളിച്ച ഇന്നിംഗ്‌സിനെ സിറാജ് പ്രശംസിച്ചു.

ലോകകപ്പിലെ ലക്ഷ്യം

പെട്ടെന്നുള്ള ലോകകപ്പ് പ്രവേശനത്തിൻ്റെ മാനസിക വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പരിചയസമ്പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിയെന്ന് സിറാജ് മറുപടി നൽകി. "ഒരു യുവതാരം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം."

അവസരം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഫെബ്രുവരി 15-ന് റയൽ മാഡ്രിഡ് മത്സരം കാണാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ. എന്നാൽ ദൈവം എഴുതിയത് മാത്രമേ നടക്കൂ," എന്ന് അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു. വിധി ഇടപെടുമ്പോഴും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരിക്കലും വെറുതെയാകില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് സിറാജ് നൽകുന്നത്.

Also Read: വാങ്കഡെയിൽ യുഎസ്എ പൊരുതി വീണു; അട്ടിമറി മോഹങ്ങൾ തകർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയക്കുതിപ്പ്

TAGGED:

SIRAJ SUDDEN WORLD CUP CALL
INDIA VS USA T20
T20 WORLD CUP
MOHAMMED SIRAJ T20 WORLD CUP
CRICKET NEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.