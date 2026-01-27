ETV Bharat / sports

ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം ബ്രാഡ്‌മാന്‍റെ ബാഗി ഗ്രീന്‍ തൊപ്പിക്ക് ലേലത്തില്‍ ലഭിച്ചത് 2.92 കോടി രൂപ

File Photo: Baggy Green Cap
File Photo: Baggy Green Cap (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 4:43 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഇതിഹാസ ക്രിക്കറ്റ് താരം സര്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ബ്രാഡ്‌മാന്‍റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ബാഗി ഗ്രീന്‍ തൊപ്പി ലേലത്തില്‍ വിറ്റുപോയി. 460,000 ഡോളറാണ് (INR 2.92 കോടി) തൊപ്പിക്കു ലഭിച്ചത്. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിലാണ് ഐക്കണിക് ലേലം നടന്നത്. ലേലത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഒരു അജ്ഞാത ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ശേഖരണക്കാരനാണ്. തൊപ്പി ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ 1947-48ലെ പരമ്പരയില്‍ ബ്രാഡ്‌മാന്‍ ധരിച്ച തൊപ്പിയാണിത്. മത്സരത്തിനിടെ ബ്രാഡ്‌മാന്‍ തൊപ്പി തന്‍റെ സഹ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്‌ഡബ്ല്യു സൊഹോണിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണിത്. ബ്രാഡ്‌മാന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം ലോകം കണ്ട പരമ്പര കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ആറ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ നിന്നായി 715 റണ്‍സാണ് താരം അന്ന് നേടിയത്.

75 വർഷത്തിലേറെയായി ചരിത്രപ്രധാനമായ ബാഗി ഗ്രീൻ തൊപ്പി ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. വിൽപ്പന നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും തൊപ്പി പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഫാർമേഴ്‌സ് സിഡ്‌നി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ക്രിക്കറ്റ് കോട്ട് ഓഫ് ആംസ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച അതിശയകരമായ തൊപ്പിയാണിത്. ഡോൺ ബ്രാഡ്‌മാന്‍റെ അജയ്യമായ കാലഘട്ടത്തേും ഇന്ത്യൻ ടീമുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവിസ്മരണീയമായ ബന്ധവുമാണ് തൊപ്പി എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.

Sir Donald Bradman
Sir Donald Bradman (getty)

ബ്രാഡ്‌മാന്‍റെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ബാഗി ഗ്രീൻ തൊപ്പികള്‍ വളരെ അപൂർവമാണ്. ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമേ അവ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ. ക്രിക്കറ്റ് സ്‌മരണികകളിലെ ഏറ്റവും കൊതിപ്പിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണിത്. റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച വിൽപ്പന ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ബ്രാഡ്‌മാന്‍റെ പാരമ്പര്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നേരത്തെ താരം 1928ലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ച തൊപ്പി 2020ല്‍ 290,000 ഡോളറിനാണ് ലേലത്തില്‍ പോയത്.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുവേണ്ടി കളിച്ച 52 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രാഡ്‌മാന്‍ 99.94 ശരാശരിയിൽ 6,996 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ച്വറികൾ ഉൾപ്പെടെ 29 സെഞ്ച്വറികൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരിലുണ്ട്. 1928 മുതൽ 1948 വരെ ഓസ്ട്രേലിയയെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 1930 കളിലും 40 കളിലും, ബ്രാഡ്‌മാന്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. റെഡ്-ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹം വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ബാറ്റിംഗ് മികവ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 1948ല്‍ ഓവലില്‍ ആഷസ് പരമ്പരയ്ക്കുശേഷമാണ് ബ്രാഡ്‌മാന്‍ ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചത്.

