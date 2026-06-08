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അണ്ണനും തമ്പിയും ലോകകപ്പിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരേ ടീമിലല്ല! ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ എട്ട് സഹോദര ജോടികൾ

ഒരേ ചോര, വ്യത്യസ്‌ത ജേഴ്‌സികള്‍, 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രമെഴുതാൻ സഹോദരങ്ങൾ

2026 FIFA World Cup
2026 FIFA World Cup (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 6:46 PM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇനി മൂന്നു നാൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ടൂർണമെന്‍റിലെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന റെക്കോർഡുകളിലേക്കും വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളിലേക്കും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ നീളുകയാണ്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കളിക്കുന്നതും ഗോൾ നേടുന്നതും വളരെ അപൂർവ്വമായ ഒന്നാണ്. 1954-ൽ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയുടെ ഓട്‌മര്‍ വാൾട്ടർ, ഫ്രിറ്റ്സ് വാൾട്ടർ എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടം ആദ്യം സ്വന്തമാക്കിയത്. അന്ന് ഓസ്ട്രിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇരുവരും ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയിരുന്നു.

ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിലും വ്യത്യസ്‌ത രാജ്യങ്ങൾക്കായും ഒരേ ടീമിനായും കളത്തിലിറങ്ങി ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരുപിടി സഹോദരന്മാർ.

Inaki Williams and Nico Williams
Inaki Williams and Nico Williams (GETTY)

ഇനാക്കി വില്യംസ് - നിക്കോ വില്യംസ് (ഘാന, സ്പെയിൻ)

സ്പെയിനിൽ ഒന്നിച്ച് വളരുകയും അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ്ബിനായി ഒരുമിച്ച് പന്തുതട്ടുകയും ചെയ്‌തവരാണ് ഇനാക്കിയും നിക്കോയും. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇരുവരും രണ്ട് വഴികളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിക്കോ വില്യംസ് സ്പെയിൻ ജേഴ്‌സിയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ, സഹോദരൻ ഇനാക്കി തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജന്മനാടായ ഘാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.

Desire Doue and Guela Doue
Desire Doue and Guela Doue (GETTY)

ഡെസിറെ ദുവെ - ഗ്വേല ദുവെ (ഫ്രാൻസ്, ഐവറി കോസ്റ്റ്)

ഐവറി കോസ്റ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലാണ് വളർന്നത്. സ്റ്റേഡ് റെന്നൈസ് ക്ലബ്ബിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ച ഇവരിൽ ഡെസിറെ ദുവെ പി.എസ്.ജി.യുടെ മിന്നും താരമായി ഫ്രാൻസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗ്വേല ദുവെ ഐവറി കോസ്റ്റ് ടീമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ ഗ്വേല ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ സഹോദരൻ ഡെസിറെ ഫ്രഞ്ച് നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Lucas Hernandez and Theo Hernandez
Lucas Hernandez and Theo Hernandez (GETTY)

ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസ് - തിയോ ഹെർണാണ്ടസ് (ഫ്രാൻസ്)

എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വ്യത്യസ്‌ത ടീമുകളിലല്ല കളിക്കുന്നത്. ലൂക്കാസ് ഹെർണാണ്ടസും തിയോ ഹെർണാണ്ടസും ഫ്രാൻസിന്‍റെ നീല ജേഴ്‌സിയിൽ ഒരുമിച്ച് ലോകകപ്പിനിറങ്ങും. ലൂക്കാസ് 2018-ൽ ഫ്രാൻസിനൊപ്പം ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതിന്‍റെ അനുഭ സമ്പത്തുള്ളയാളാണ്. തിയോ ആകട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലെഫ്റ്റ് ബാക്കുകളിൽ ഒരാളായി സ്വയം തെളിയിച്ച താരമാണ്.

Derrick Luckassen Brian Brobbey
Derrick Luckassen Brian Brobbey (GETTY)

ഡെറിക് ലൂക്കാസൻ - ബ്രയാൻ ബ്രോബി (നെതർലാൻഡ്‌സ്, ഘാന)

നെതർലാൻഡ്‌സില്‍ ജനിച്ച് ഡച്ച് യൂത്ത് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വളർന്നവരാണ് ഡെറിക് ലൂക്കാസനും ബ്രയാൻ ബ്രോബിയും. കരിയറിന്‍റെ വളർച്ചയിൽ ബ്രോബി ഡച്ച് ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ, ലൂക്കാസൻ ഘാനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

john souttar and harry souttar
john souttar and harry souttar (GETTY)

ജോൺ സൗട്ടാർ - ഹാരി സൗട്ടാർ (സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ)

സ്കോട്ട്‌ലൻഡിലെ അബെർഡീനിൽ ജനിച്ച ഡിഫെൻഡർമാരായ സഹോദരങ്ങളാണ് ജോണും ഹാരിയും. കുടുംബ പാരമ്പര്യം മുൻനിർത്തി ജോൺ സ്കോട്ട്‌ലൻഡ് ദേശീയ ടീം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ, ഹാരി ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 2022 ലോകകപ്പിലും ഹാരി ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Laros Duarte, Deroy Duarte
Laros Duarte, Deroy Duarte (GETTY)

ലാറോസ് ഡുവാർട്ടെ - ഡെറോയ് ഡുവാർട്ടെ (കേപ് വെർദെ)

നെതർലാൻഡ്‌സിലെ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലൂടെയും യൂത്ത് ടീമുകളിലൂടെയും വളർന്ന ലാറോസും ഡെറോയിയും തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരുടെ നാടായ കേപ് വെർദെയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഡച്ച് ഫുട്ബോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന കേപ് വെർദെ ടീമിനായി ഇരുവരും ഈ ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രനേട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Quinten Timber, Jurrien Timber
Quinten Timber, Jurrien Timber (GETTY)

ക്വിന്‍റണ്‍ ടിംബർ - ജൂറിയൻ ടിംബർ (നെതർലാൻഡ്‌സ്)

അയാക്‌സിന്‍റെ വിഖ്യാതമായ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർന്ന ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളാണ് ക്വിന്‍റണും ജൂറിയനും. ജൂറിയൻ ആഴ്സണലിന്‍റെ പ്രധാന താരമായി മാറിയപ്പോൾ ക്വിന്‍റണ്‍ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളിലൂടെ കരിയർ വളർത്തി. റൊണാൾഡ് - ഫ്രാങ്ക് ഡി ബോവർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തരായ ഡച്ച് സഹോദര ജോടികളുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നാണ് ഇവർ നെതർലാൻഡ്സിനായി കളിക്കുന്നത്.

Leandro Bacuna and Juninho Bacuna
Leandro Bacuna and Juninho Bacuna (GETTY)

ജുനിഞ്ഞോ ബാക്കുന - ലിയാൻഡ്രോ ബാക്കുന (കുറകാവോ)

നെതർലാൻഡ്സിൽ ജനിച്ച ഇരുവരും കുറകാവോ വേരുകളുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. കരീബിയൻ രാജ്യമായ കുറകാവോയെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ഈ സഹോദരങ്ങൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പിന്‍റെ വലിയ വേദിയിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഇരുവരും ഒരുങ്ങുകയാണ്.

കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും, കുടിയേറ്റത്തിന്‍റേയും, സ്വത്വബോധത്തിന്‍റേയും, ഒരേ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയായിരിക്കും 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ്. ചിലർ ഒരേ ടീമിൽ ഒന്നിച്ച് പോരാടുമ്പോൾ, ചിലർ പരസ്പരം എതിരിടും. എങ്കിലും ലോകകപ്പ് എന്ന മഹാമേളയിൽ ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കാനാകുന്നു എന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടം ഈ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ പങ്കിടുന്നു.

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