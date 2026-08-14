9 ടെസ്റ്റുകളിൽ 6 ജയം വേണം; ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗിൽ
അടുത്ത വർഷത്തെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം; ശ്രീലങ്കൻ പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ശുഭ്മൻ ഗിൽ.
Published : August 14, 2026 at 8:57 PM IST
ഗാലെ: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനായി ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങുമ്പോള് അത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നിർണ്ണായകമായ 600-ാം ടെസ്റ്റ് മത്സരമായി മാറും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടം ഗാലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലെ 50-ാമത് ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ചരിത്ര നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, ടീമിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ വരാനിരിക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിലാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ ലക്ഷ്യം
നിലവിൽ ഡബ്ല്യുടിസി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 'നായകനെന്ന നിലയിലുള്ള പുതിയ ചുമതലയിൽ ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ടീം പുരോഗമിക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ കളിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇനി ഒമ്പത് ടെസ്റ്റുകളാണ് മുന്നിലുള്ളത്, അതിൽ ആറോ ഏഴോ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള മികച്ച സാധ്യത ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പരമ്പര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്," ഗിൽ പറഞ്ഞു.
🗣️ The main goal is to play the World Test Championship Final#TeamIndia captain Shubman Gill talks about the progress of the team and the importance of the Sri Lanka Test series.#SLvIND | @ShubmanGill pic.twitter.com/qfSTwseB4d— BCCI (@BCCI) August 14, 2026
തയ്യാറെടുപ്പുകളും ബൗളിങ് നിരയും
മുൻകാല പര്യടനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ നേരത്തെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിയതും കൊളംബോയിൽ നടന്ന പരിശീലന മത്സരവും ടീമിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്തതായി ഗിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിചയസമ്പത്ത് കുറഞ്ഞ കളിക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഈ അധിക സമയം സഹായിച്ചു.
മുൻനിര പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഗിൽ സംസാരിച്ചു. ബുംറ ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റ് ബൗളർമാർക്ക് ഇത് തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണെന്നും അടുത്തിടെ മികച്ച ഫോമിലുള്ള പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയിലും യുവതാരം ഗുർനൂർ ബ്രാറിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിച്ച് ബാറ്റർമാരെ തുണയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താൻ ബൗളർമാർ ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ഫീൽഡ് ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഗാലെയിലെ വെല്ലുവിളികളും കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനവും
ഇന്ത്യ എ ടീമിനൊപ്പം ഇവിടെ കളിച്ച് പരിചയമുള്ള ദേവ്ദത്തിന് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ തിളങ്ങാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഗാലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തുറന്ന അന്തരീക്ഷവും കാറ്റും മത്സരത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഗിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റേഡിയങ്ങളും വലിയ ഗാലറികളാൽ അടക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ തുറന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കി കളിക്കേണ്ടത് സ്പിന്നർമാരെ നേരിടുമ്പോൾ നിർണ്ണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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