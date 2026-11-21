ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഗില്ലും പന്തും! ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 3000 റൺസ് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ
ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഗില്ലും പന്തും; 3000 റൺസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ.
Published : November 21, 2026 at 4:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ 3000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം ശുഭ്മന് ഗിൽ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നാലെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്തും ഇതേ ഇന്നിംഗ്സിൽ 3000 റൺസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം.
വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ബേസിൻ റിസർവിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ചത്. 2019 ൽ ആരംഭിച്ച ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 76 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 2917 റൺസുമായാണ് ഗിൽ ഈ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. നാഴികക്കല്ലിലേക്ക് 83 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ഗിൽ, 115-ാം ഓവറിൽ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെ സിക്സറിന് പറത്തി 3000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ, അർഹിച്ച സെഞ്ച്വറിക്ക് രണ്ട് റൺസ് അകലെ (98) ദിവസത്തെ അവസാന ഓവറിൽ ജേക്കബ് ഡഫിയുടെ പന്തിൽ ഗിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡായി.
Stumps on Day 3! Glorious performances through the batting order take #TeamIndia to a commanding lead 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #NZvIND https://t.co/RT39L2r300— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ഗില്ലിന് പിന്നാലെ 123-ാം ഓവറിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയാണ് ഋഷഭ് പന്ത് 3000 റൺസ് തികച്ചത്. മത്സരത്തിന് മുൻപ് 2948 റൺസായിരുന്നു പന്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. 52 റൺസ് കൂടി നേടിയതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 3000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന റെക്കോർഡും പന്ത് സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനൊപ്പം തന്റെ 22-ാം ടെസ്റ്റ് അർധസെഞ്ച്വറിയും താരം പൂർത്തിയാക്കി.
ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ 368 റൺസിന് മറുപടിയായി മൂന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 486 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. ഇന്ത്യക്കിപ്പോൾ 118 റൺസിന്റെ ലീഡുണ്ട്. 62 പന്തിൽ 55 റൺസുമായി ഋഷഭ് പന്തും, റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ അൻഷുൽ കാംബോജുമാണ് ക്രീസിൽ.
നേരത്തെ, 136 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണർ കെ.എൽ. രാഹുൽ എല്ലാ സെന ( ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ) രാജ്യങ്ങളിലും ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ദിനം യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ 85 റൺസും മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങിയ ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ 80 റൺസും നേടിയിരുന്നു. വിദേശ മണ്ണിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അഞ്ച് ബാറ്റർമാരും 50-ന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
Also Read: ‘ഭാര്യ കരയുകയായിരുന്നു, ആദ്യം വിളിച്ചത് ഗംഭീർ’; ഡ്രസിങ് റൂം വിവാദത്തില് സർഫറാസ് ഖാൻ