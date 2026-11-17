'ഏഴ് ബാറ്റർമാർ, നാല് പേസർമാർ'; ഒന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം കോമ്പിനേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തി ശുഭ്മന് ഗിൽ
കിവീസിനെ പൂട്ടാൻ നാല് പേസർമാരുമായി ഇന്ത്യ; ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഏഴ് ബാറ്റർമാരും കളിക്കുമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ.
Published : November 17, 2026 at 11:03 AM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ നാല് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരും ഏഴ് ബാറ്റർമാരും അടങ്ങുന്ന പ്ലെയിംഗ് ഇലവനെ ഇറക്കുമെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ. ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും നേടി ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിൽ പരമ്പര വിജയങ്ങളുടെ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വ്യാഴാഴ്ച ബേസിൻ റിസർവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന് മുന്നോടിയായി ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗിൽ ടീമിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗില്ലിന് വിശ്രമം നൽകിയിരുന്നു.
ബൗളിംഗ് നിരയിൽ നാല് പേസർമാർ
"ഞങ്ങൾ നാല് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ തീർച്ചയായും കളിപ്പിക്കും. എല്ലാ പേസർമാരും മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്, അത് ടീമിന് നല്ലൊരു തലവേദനയാണ്. ഏകദിന പരമ്പരയിലും പേസർമാർ തിളങ്ങിയിരുന്നു. അന്തിമ ഇലവനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു വരികയാണ്," ഗിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
Hello from the Basin Reserve 👋 All in readiness for the 1st Test starting November 19th. #NZvIND https://t.co/huuKGk0bDD— BCCI (@BCCI) November 16, 2026
"ഞങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ബാറ്റർമാരുണ്ടാകും. എട്ടാമതും ഒൻപതാമതുമായി ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അൻഷുലും ആകാശും ടീമിലുണ്ട്. നിതീഷിനും നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യാനാകും. പന്ത് പഴകുമ്പോൾ പിച്ചിൽ ശക്തമായി പന്തെറിയാൻ കഴിയുന്ന ബൗളർമാരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ പിച്ച് ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമാകുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി," ഗിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജസ്പ്രീത് ബുംറ നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയിൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ആകാശ് ദീപ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഗുർനൂർ ബ്രാറും സ്ക്വാഡിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. അതേസമയം, ഉത്തർപ്രദേശിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനായി കുൽദീപ് യാദവിനെ ടീമിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു.
വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ റിഷഭ് പന്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസിനെയും ഫോമിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഗിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിൽ ഇറാനി കപ്പിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റ പന്ത്, ഓഗസ്റ്റിൽ കൊളംബോയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലാണ് അവസാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചത്.
സെലക്ഷൻ തലവേദനയായി യുവതാരങ്ങൾ
പന്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനു സെലക്ഷനിൽ വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡ് എ ടീമിനെതിരായ നാല് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഒരു അർധസെഞ്ചുറിയും നേടിയ ഇന്ത്യ എ ക്യാപ്റ്റൻ ധ്രുവ് ജുറേൽ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ ശക്തമായ അവകാശവാദമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിന് പുറമെ മുൻനിര ബാറ്റർമാരായ ബി. സായ് സുദർശനും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഇന്ത്യ എ-യ്ക്കായി അഞ്ച് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് സുദർശൻ 91, 88 എന്നീ സ്കോറുകൾ നേടിയപ്പോൾ, പടിക്കൽ 199, 80 എന്നീ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സുകളുമായി തിളങ്ങി.
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