ബാറ്റിൽ തട്ടിയില്ലെന്ന് ഗിൽ, നോട്ടൗട്ട് വിധിച്ച് അമ്പയർ! ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; കിവീസ് തിരിച്ചടിക്കുന്നു
ഡിആർഎസ് വിവാദത്തിൽ അമ്പയറുമായി കൊമ്പുകോർത്ത് ശുഭ്മന് ഗിൽ; തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കിവീസിന് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്
Published : November 19, 2026 at 10:00 AM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലും ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർ റിച്ചാർഡ് ഇല്ലിംഗ്വർത്തും തമ്മിലുള്ള തർക്കം നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ബേസിൻ റിസർവിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ വിവാദമായ ഡിആർഎസ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അമ്പയറോട് രോഷാകുലനായത്.
മത്സരത്തിന്റെ 31-ാം ഓവറിലായിരുന്നു വിവാദ സംഭവം. ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ പന്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് താരം ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെതിരായ എൽബിഡബ്ല്യു അപ്പീൽ നിരസിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ റിവ്യൂ എടുത്തു. റീപ്ലേകളിൽ പന്ത് ബാറ്റിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അൾട്രാ എഡ്ജില് ചെറിയൊരു ചലനം ദൃശ്യമായി. ഇത് പരിശോധിച്ച ടിവി അമ്പയർ പോൾ റീഫൽ, പന്ത് പാഡിൽ തട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ബാറ്റിൽ നേരിയ തോതിൽ ഉരസിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിധിക്കുകയും ഫിലിപ്സിനു അനുകൂലമായി നോട്ടൗട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബാറ്റും പാഡും തമ്മിൽ വലിയ അകലമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ച ഗിൽ, ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർ റിച്ചാർഡ് ഇല്ലിംഗ്വർത്തുമായി ഏറെ നേരം തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു.
Glenn Phillips survives with bad decision of DRS. There was clear gap between bat and ball. Bumrah is lethal in Wellington. https://t.co/WA3kkcTqpA— Parody Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) November 19, 2026
പേസർമാരുടെ തകർപ്പൻ തുടക്കം
നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് പേസർമാർ സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് നായകൻ ടോം ലാഥത്തെ (0) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. ബുംറ രണ്ട് വിക്കറ്റും അൻഷുൽ കാംബോജ്, ആകാശ് ദീപ് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തിയതോടെ ആദ്യ സെഷനിൽ ലഞ്ചിന് പിരിയുമ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് 60/4 എന്ന നിലയിൽ വൻ തകർച്ചയിലായിരുന്നു.
നിക്കോൾസ് - ഫിലിപ്സ് സഖ്യത്തിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്
എന്നാൽ തകർച്ചയോടെ തുടങ്ങിയ ആതിഥേയർക്ക് ഹെൻറി നിക്കോൾസും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് നടത്തിയ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പോരാട്ടം കരുത്തായി. ഉറച്ച പ്രതിരോധവും മികച്ച ഷോട്ടുകളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ബാറ്റ് വീശിയ ഇരുവരും വിലപ്പെട്ട റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാം സെഷനിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കിവീസ്, ആറാം വിക്കറ്റിൽ അപരാജിതമായ 137 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തി. 183 പന്തിൽ 95 റൺസുമായി നിക്കോൾസും 130 പന്തിൽ 76 റൺസുമായി ഫിലിപ്സും പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു.
സ്കോർ ചുരുക്കത്തിൽ (67 ഓവറിൽ)
- ന്യൂസിലൻഡ്: 207/5 (ഹെൻറി നിക്കോൾസ് 95*, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് 72*)
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