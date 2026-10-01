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'പവർപ്ലേയിലെ ആ 80 റൺസ് കളി മാറ്റി'; വിൻഡീസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ തന്ത്രം തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഗിൽ

കടുത്ത ചൂടും കഠിനമായ വേദനയും തോറ്റു; ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ കാവലാളായി ഗിൽ

SHUBMAN GILL DOUBLE CENTURY ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യ VS വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിനം
Gill Smashes Record Double Century As India Chase Down 406 To Seal ODI Series (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 9:37 AM IST

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ഗുവാഹത്തി: കടുത്ത ചൂടിനോടും കാൽവേദനയോടും പോരാടി ചരിത്രപരമായ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയോടെ ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ, തന്‍റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ പേശിയും വേദനിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ തുറന്നുപറഞ്ഞു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ പുറത്താകാതെ 223 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ മിന്നും വിജയം സമ്മാനിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റന്‍റെ പ്രതികരണം. ഏകദിന ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺ ചേസായ 406 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ മറികടന്നത്. 26 ഫോറുകളും 8 സിക്‌സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം. ഈ വിജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

മത്സരശേഷം സംസാരിച്ച ഗിൽ താൻ നേരിട്ട ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ തന്‍റെ ശരീരത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കോച്ചിപ്പിടിക്കുകയാണെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് കടുത്ത ചൂടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിൻഡീസ് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, കളിയിൽ ഏകദേശം 13 ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ 20-25 ഓവർ ഫീൽഡ് ചെയ്‌ത ക്ഷീണം തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഗിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തകർത്തത് ലോക റെക്കോർഡുകൾ

വെറും 117 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് ഗിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. ഇതോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരമെന്ന ഇഷാൻ കിഷന്‍റെ 126 പന്തുകളുടെ ലോക റെക്കോർഡ് ഗിൽ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. കൂടാതെ, ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ടീമിനെ നവിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനായി ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ മാറി. റൺ ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്റര്‍ നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറെന്ന ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെല്ലിന്‍റെ 201 റൺസിന്‍റെ റെക്കോർഡും ഗില്ലിന്‍റെ ഈ പ്രകടനത്തോടെ പഴങ്കഥയായി.

കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം മറികടന്ന തന്ത്രം

എത്ര നല്ല വിക്കറ്റാണെങ്കിലും 400 റൺസ് പിന്തുടരുന്നത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഗിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രോഹിത് ശർമ്മയുമായി ചേർന്ന് ലക്ഷ്യത്തെ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് ബാറ്റ് ചെയ്‌തതാണ് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിയത്. പവർപ്ലേയിൽ വിക്കറ്റ് പോകാതെ 75-80 റൺസ് നേടുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ലക്ഷ്യം. ഒരു വശത്തെ ബൗണ്ടറി ചെറുതായതിനാൽ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാർ വരുമ്പോൾ ആ വശത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 25 ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായെന്നും ഗിൽ വിശദീകരിച്ചു.

ബൗളിംഗിലെ പോരായ്‌മകളും അടുത്ത മത്സരവും

ബാറ്റിംഗിൽ ടീം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തപ്പോഴും, ആദ്യ പകുതിയിലെ ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ വിമർശിച്ചു. പവർപ്ലേയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിൻഡീസ് 420-430 റൺസ് വരെ നേടുമെന്ന് തോന്നിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവസാന ഓവറുകളിൽ അവരെ 405 റൺസിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അനുകൂലമായി. പരമ്പര ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ശനിയാഴ്ച ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് പരീക്ഷിക്കുമെന്നും ഇതുവരെ അവസരം ലഭിക്കാത്ത കളിക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുമെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂചന നൽകി.

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TAGGED:

ശുഭ്‌മന്‍ ഗിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി
ഇന്ത്യ VS വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഏകദിനം
ഏകദിനത്തിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി
ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ്
SHUBMAN GILL DOUBLE CENTURY

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