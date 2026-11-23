15 ഓവർ ബാക്കിനിൽക്കെ കളി അവസാനിപ്പിച്ചതെന്തിന്? കാരണം വ്യക്തമാക്കി ശുഭ്മന് ഗില്
വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിലെ നേരത്തെയുള്ള സമനില: കാരണം വ്യക്തമാക്കി ശുഭ്മന് ഗില്.
Published : November 23, 2026 at 6:57 PM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ (ന്യൂസിലൻഡ്): ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ 15 ഓവറുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ തന്നെ ഇരു ക്യാപ്റ്റൻമാരും ഹസ്തദാനം ചെയ്ത് കളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്ലാണ് ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്തത്. ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ഗിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
'ഈ പിച്ചിൽ 10 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഞങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ബൗളർമാരെല്ലാം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. 5-10 ഓവറുകൾ കൂടി അധികമായി എറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നിയില്ല," മത്സരശേഷം നടന്ന സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ ഗിൽ പറഞ്ഞു.
ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ 368 റൺസിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ 720/9 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് നേടിയത്. അവസാന ദിവസം ന്യൂസിലൻഡിനെ ഓൾഔട്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ഡാരിൽ മിച്ചലും ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്നതോടെ കിവീസ് സമനില പിടിച്ചുവാങ്ങുകയായിരുന്നു.
Shubman Gill said - "Hopefully there will be a bit more help in the wicket for bowlers in second Test at Christchurch". https://t.co/MovaPoHLxS— Tanuj (@ImTanujSingh) November 23, 2026
വെല്ലിംഗ്ടൺ ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിലെ ബൗളിംഗിനെയും ഗിൽ പ്രശംസിച്ചു. "വിദേശ പര്യടനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും, എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ 70/5 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിക്കോൾസും ഫിലിപ്സും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ നിർണ്ണായക കൂട്ടുകെട്ട് അവരെ 368-ൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
പന്തിൽ ഉമിനീർ പുരട്ടുന്നതിനുള്ള നിരോധനം നീക്കണമെന്നും ഗിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. "കോവിഡ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി. പന്തിന്റെ തിളക്കം നിലനിർത്താൻ ഉമിനീർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന നിയമം വന്നിട്ട് 7-8 വർഷമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് അനുവദിക്കാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ പന്ത് 25-30 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം വളരെ മൃദുവായി മാറി. അവരും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു," ക്യാപ്റ്റൻ വ്യക്തമാക്കി.
"പന്തുകളുടെ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതാണോ അതോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പിച്ചിൽ നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും പന്ത് മൃദുവാകുകയും ചെയ്താൽ ബൗളർമാർക്ക് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുക വളരെ പ്രയാസമാണ്," ഗിൽ പറഞ്ഞു. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായി ഇന്ത്യക്ക് ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ആറ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Also Read: കുൽദീപിനെ നാട്ടിലേക്കയച്ചതെന്തിന്? ടെസ്റ്റ് സമനിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബിസിസിഐയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി ഗാംഗുലി