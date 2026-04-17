കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുൻപേ പാണ്ഡ്യ ഔട്ട്! അയ്യറുടെ മാന്ത്രിക ക്യാച്ച് കണ്ട് അമ്പരന്ന് രോഹിത്തും സൂര്യയും- വീഡിയോ
ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ ശ്രേയസ് കാട്ടിയ അത്ഭുതം, വിശ്വസിക്കാനാവാതെ രോഹിത് ശർമയും സൂര്യയും.
Published : April 17, 2026 at 2:26 PM IST
മുംബൈ: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പഞ്ചാബ് കിങ്സും തമ്മിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ആരാധകരെയും സഹതാരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യറുടെ മാന്ത്രിക ക്യാച്ച്. മത്സരത്തിന്റെ 18-ാം ഓവറിൽ മാർക്കോ യാൻസൻ എറിഞ്ഞ പന്തിൽ അപകടകാരിയായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ പുറത്താക്കാനാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ ഈ 'സീസണിലെ തന്നെ മികച്ച ക്യാച്ച്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയത്.
സിക്സറടിച്ച് ശക്തമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹാർദികിന്റെ ഷോട്ട് ബൗണ്ടറി കടക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ലോംഗ് ഓണിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയ ശ്രേയസ് വായുവിൽ ഉയർന്നുചാടി പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. എന്നാൽ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് പുറത്തേക്ക് വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ, സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ പന്ത് തന്ത്രപരമായി വായുവിലേക്ക് എറിഞ്ഞു.
തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ് പന്ത് പിടിച്ചതോടെ പാണ്ഡ്യ പുറത്തായി. സ്കോർകാർഡിൽ ബാർട്ട്ലെറ്റിന്റെ പേരാണെങ്കിലും, ഗാലറിയെ മുഴുവൻ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ഈ ക്യാച്ചിന് പിന്നിൽ ശ്രേയസിന്റെ അസാമാന്യ മെയ്വഴക്കമായിരുന്നു. ഈ പ്രകടനം കണ്ട് ഡഗ്ഔട്ടിലിരുന്ന രോഹിത് ശർമ്മയും സൂര്യകുമാർ യാദവും അമ്പരന്നുപ്പോയി.
SHREYAS IYER, WHAT HAVE YOU DONE!! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2026
🎥 One of the best catches you would see in the #TATAIPL history 🔥🔥
Updates ▶️ https://t.co/Fn2dxJ4zYR#KhelBindaas | #MIvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/6EKgHR82cL
ഡി കോക്കിന്റെ സെഞ്ച്വറി പാഴായി
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ മുംബൈയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. വെറും 15 റൺസിനിടെ 2 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മുംബൈയെ ക്വിന്റൺ ഡി കോക്കിന്റെ സെഞ്ച്വറിയാണ് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് പകരം ടീമിലെത്തിയ ഡി കോക്ക് 60 പന്തിൽ നിന്ന് 8 ഫോറും 7 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 112 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 2022-ന് ശേഷമുള്ള ഡി കോക്കിന്റെ ആദ്യ ഐപിഎൽ സെഞ്ച്വറിയായിരുന്നു. നമൻ ധീറിന്റെ (50) അർധ സെഞ്ച്വറിയും മുംബൈക്ക് തുണയായി. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ മുംബൈ 195/6 എന്ന സ്കോർ ഉയർത്തി.
മുംബൈ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ തുടക്കത്തിൽ വിറപ്പിച്ചത് അർഷ്ദീപ് സിംഗാണ്. 22 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരത്തിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന സ്പെല്ലാണ് മുംബൈയെ വൻ സ്കോറിൽ നിന്നും തടഞ്ഞത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിലൂടെ 17 ഓവർ പൂർത്തിയാകും മുൻപ് തന്നെ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. പാണ്ഡ്യയുടെ വിക്കറ്റും ശ്രേയസ് അയ്യറുടെ തകർപ്പൻ ഫീൽഡിംഗും മത്സരത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി മാറി.
