അയ്യര് ദ ഗ്രേറ്റ്! വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ആദ്യ ടി20യില് ഉജ്ജ്വല വിജയവുമായി ഇന്ത്യ!
വെറും 43 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 10 ഫോറുകളും 6 സിക്സറുകളും പറത്തി 102 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ബാറ്റിങ്ങാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം അനായാസമാക്കിയത്...
Published : October 7, 2026 at 7:33 AM IST
ലഖ്നൗ: ലഖ്നൗവിലെ ഏകാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ 8 വിക്കറ്റുകൾക്ക് തകർത്ത് ടീം ഇന്ത്യ ഉജ്ജ്വല വിജയം സ്വന്തമാക്കി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ മാസ്മരിക സെഞ്ച്വറി മികവിലാണ് ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. വെറും 43 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 10 ഫോറുകളും 6 സിക്സറുകളും പറത്തി 102 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ ബാറ്റിങ് വിരുന്ന് കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. 42 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി പൂർത്തിയാക്കിയ അയ്യർ തൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 സെഞ്ച്വറിയാണ് ലഖ്നൗവിൽ കുറിച്ചത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് മധ്യനിരയിലെ തകർച്ച തിരിച്ചടിയായി. നിശ്ചിത 20 ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ്, 19.1 ഓവറിൽ 171 റൺസിന് വിൻഡീസ് പട മുഴുവനായും പുറത്തായി. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ യുവ സ്പിന്നർ നമൻ ധീറിൻ്റെ ബോളിങ് പ്രകടനമാണ് വിൻഡീസ് സ്കോറിങ് വേഗത കുറച്ചത്.
𝗦𝗰𝗶𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴. 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹. 𝗦𝗵𝗿𝗲𝘆𝗮𝘀 🫡✨ #TeamIndia's Captain is the Player of the Match for his superb display in the chase 🔝 Relive his knock ▶️ https://t.co/BLk6KHfrSd #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/iBCBwfHrZq— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
വിൻഡീസിന് വേണ്ടി നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പ് (52 റൺസ് - 37 പന്ത്) മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും ഹോപ്പ് സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മധ്യനിരയിൽ ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ് നടത്തിയ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വിൻഡീസിനെ 170 കടത്തിയത്. 34 പന്തിൽ നിന്നും റൂഥർഫോർഡ് 56 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി.
Sealed in 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚! 💥 🎥 A breathtaking batting display from #TeamIndia to clinch the 1️⃣st T20I by eight wickets 👊 Scorecard ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/JgxYkZLDwS— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
വിൻഡീസ് നിരയെ വലിയ സ്കോറിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് നമൻ ധീറാണ്. 4 ഓവറിൽ 31 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകൾ താരം വീഴ്ത്തി. വിൻഡീസ് നായകൻ ഷായ് ഹോപ്പിൻ്റെ നിർണായക വിക്കറ്റും നമൻ ധീറാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മധ്യഓവറുകളിൽ അക്സർ പട്ടേലും (2/26) കുൽദീപ് യാദവും (2/33) ചേർന്ന് വിൻഡീസ് ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു.
A masterful 1️⃣1️⃣th T20I fifty 👏 Captain Shreyas Iyer leading from the front 💙 Updates ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShreyasIyer15 https://t.co/d3ahH6L7uR— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
റൺസ് ഉയർത്താനുള്ള വിൻഡീസ് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇരുവരുടെയും ബോളിങ് തടയിട്ടു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും, ഇഷാൻ കിഷനൊപ്പം (37*) ചേർന്ന് ശ്രേയസ് അയ്യർ പടുത്തുയർത്തിയ 137 റൺസിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യയെ 14.4 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.
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