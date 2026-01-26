ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്: ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ തിലക് വര്‍മ കളിക്കില്ല, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ ടീമിനൊപ്പം തുടരും

പരിക്കേറ്റ തിലക് വര്‍മ്മയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു അയ്യരെ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത്.

Tilak Varma, Shreyas Iyer
Tilak Varma, Shreyas Iyer (ANI,AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം തുടരും. തിലക് വർമ്മയുടെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള താൽക്കാലിക ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അയ്യറെ നിലനിർത്തിയത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി വിശാഖപട്ടണത്തേക്കും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും താരം ടീമിനൊപ്പം പോകും.

ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ തിലകിന് പകരക്കാരനായാണ് അയ്യറെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിക്കിടെ വയറിലെ പേശികള്‍ക്കേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടര്‍ന്ന് തിലക് വര്‍മ്മ ഈ മാസം ആദ്യം രാജ്കോട്ടില്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. നിലവിൽ തിലക് ബെംഗളൂരുവിലെ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസില്‍ പുനരധിവാസം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഫിറ്റ്നസ് നേടിയ ശേഷം ഫെബ്രുവരി 7 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനായി അദ്ദേഹം മുംബൈയില്‍ ടീമിൽ ചേരും.

'ഇന്ത്യൻ ബാറ്റര്‍ തിലക് വർമ്മ ശാരീരിക പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചു. ബിസിസിഐ സെന്‍റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലൻസില്‍ സ്ഥിരമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാല്‍, പൂർണ്ണ മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വരും, കൂടാതെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20ഐ പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ലഭ്യമാകില്ല- ബിസിസിഐ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പൂർണ്ണ മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്താൽ ഫെബ്രുവരി 3 ന് മുംബൈയിൽ തിലക് ടീമിനൊപ്പം ചേരും, 2026 ലെ ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നാഹ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ തിലക് വർമ്മയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ശ്രേയസ് അയ്യർ തുടരണമെന്ന് പുരുഷ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കി.

ഏകദിനത്തിലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ അയ്യർ, നിലവിലെ പരമ്പരയിലെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞായറാഴ്‌ച ഇന്ത്യ 3-0 ന് അപരാജിത ലീഡ് നേടി വിജയിച്ചു. 2023 ഡിസംബറിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ടി20യിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ ടി20 ഐ ടീം: ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ ടി20 ഐ ടീം: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (സി), അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ (ഡബ്ല്യുകെ), ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ (വിസി), റിങ്കു സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഇഷാൻ കിഷൻ (ഡബ്ല്യുകെ), രവി ബിഷ്‌ണോയി.

Also Read: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20യില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ചരിത്രനേട്ടം; പാകിസ്ഥാന്‍റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND T20IS
TILAK VARMA INJURY REPLACEMENT
BCCI SQUAD ANNOUNCEMENT
IND VS NZ SQUAD UPDATE
SHREYAS IYER RETAINED IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.