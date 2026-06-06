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അയ്യർ ദി ക്യാപ്റ്റൻ! ടി20 ടീമിൽനിന്നും സൂര്യ പുറത്ത്; വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് കന്നി വിളി

സൂര്യകുമാർ യാദവിന് പകരം ശ്രേയസ് അയ്യർ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക്; യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും ടീമില്‍; വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി തിലക് വർമ.

Shreyas Iyer Replaces Sacked Suryakumar Yadav as Indias New T20I Captain
Shreyas Iyer Replaces Sacked Suryakumar Yadav as Indias New T20I Captain (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 2:25 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ആകാംഷകൾക്ക് അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് പുരുഷ ടി20 ടീമിന്‍റെ പുതിയ നായകനായി ശ്രേയസ് അയ്യരെ ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോശം ഫോമിലുള്ള സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ടീമിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയാണ് സെലക്ടർമാർ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങൾക്കും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുമുള്ള മൂന്ന് സ്ക്വാഡുകളിലും സൂര്യകുമാറിന് ഇടം നേടാനായില്ല. കൗമാര ബാറ്റിങ് വിസ്‌മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ കന്നി ടീം പ്രവേശനമാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. യുവതാരം തിലക് വർമയാണ് മൂന്ന് ടീമുകളുടെയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ.

ലക്ഷ്യം 2028 ഒളിമ്പിക്‌സ്; ദീർഘകാല പദ്ധതിയുമായി ബിസിസിഐ

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് ടീമിനെ നയിച്ചെങ്കിലും സൂര്യകുമാർ യാദവിന്‍റെ സമീപകാലത്തെ കടുത്ത ഫോമില്ലായ്മയാണ് സെലക്ടർമാരെ ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഐ.പി.എൽ 2026-ൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി 13 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് വെറും 20.76 ശരാശരിയിൽ 270 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യകുമാറിന് നേടാനായത്. സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 36 വയസ്സ് തികയുന്നതും ഭാവിയിലേക്ക് കണ്ണുവെക്കുന്ന സെലക്ടർമാരെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചു.

2028-ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്‌സും അടുത്ത ടി20 ലോകകപ്പും മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് 31-കാരനായ ശ്രേയസ് അയ്യരെ ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് ടി20 നായകനായി ബി.സി.സി.ഐ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്. 2023 ഡിസംബറിന് ശേഷം ടി20 ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാതിരുന്ന ശ്രേയസിന് ഇത് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവരവാണ്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഐ.പി.എൽ ടീമുകളെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ച ഏക ക്യാപ്റ്റനായ ശ്രേയസിന്‍റെ തന്ത്രപരമായ നേതൃപാടവമാണ് ഇവിടെ തുണയായത്.

യുവത്വവും പരിചയസമ്പത്തും നിറഞ്ഞ പുതിയ പടയണി

അയർലൻഡിനെതിരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും ഒരേ ടീമുമായാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള അഭിഷേക് ശർമ– സഞ്ജു സാംസണ്‍ സഖ്യമാകും ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് ജോഡി. ജൂൺ 26, 28 തീയതികളിൽ അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂലൈ 1 മുതൽ 11 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലും ഈ സഖ്യം തന്നെയാകും ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതേസമയം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ടീമിൽ സൂപ്പർ താരം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും കളിക്കുമെന്നത് ഇന്ത്യൻ നിരയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

എന്നാൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങിയ പ്രിൻസ് യാദവിനെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല. അഴിച്ചുപണികളോടെ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ഇന്ത്യൻ ടി20 സംഘത്തിന്‍റെ യാത്ര ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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