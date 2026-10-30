'തുടക്കത്തിലേ പിഴച്ചു, പവർപ്ലേയിൽ കളി കൈവിട്ടു'; ബൗളിംഗ് തകർച്ച സമ്മതിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ
ആദ്യ മൂന്ന് കളിയിലെ മാസ്മരികത ഓക്ലൻഡിൽ കണ്ടില്ല; അടുത്ത കളിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ.
Published : October 30, 2026 at 8:28 PM IST
ഓക്ലൻഡ്: നാലാം ടി20യിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് 87 റൺസിന്റെ വൻ തോൽവി വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ, ടീമിന്റെ ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ബൗളിംഗിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുത്തിയ പിഴവുകളാണ് കളി കൈവിട്ടുപോകാൻ കാരണമായതെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ അയ്യർ, മാച്ച് വിന്നിംഗ് സെഞ്ച്വറി നേടിയ കിവി താരം ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും മറന്നില്ല.
മത്സരശേഷമുള്ള സമ്മാനദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ടീമിന്റെ പോരായ്മകൾ പങ്കുവെച്ചത്. "ബൗളിംഗിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിഴവുകൾ പറ്റി. പവർപ്ലേയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാം ഓവർ മുതൽ അവർ മികച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നു. ചില ബൗളർമാർ റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. മനോഹരമായ ചില ഷോട്ടുകളാണ് അവൻ കളിച്ചത്. ഈ പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന ഫിലിപ്സില് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്," ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി.
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 259/7 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്. വെറും 49 പന്തിൽ നിന്ന് 6 ഫോറും 10 സിക്സറുമടക്കം 107 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും, 25 പന്തിൽ 65 റൺസെടുത്ത മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെല്ലുമാണ് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കിയത്. വെറും 40 പന്തിൽ നിന്ന് ഇരുവരും ചേർന്നടിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത 115 റൺസാണ് മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായത്.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കം മുതലേ തകർച്ചയായിരുന്നു. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയും (4), ഇഷാൻ കിഷനെയും (0) പുറത്താക്കി ജേക്കബ് ഡഫി ഇന്ത്യയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഡഫിയുടെയും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടിയ മിച്ചൽ സാന്റ്നര്, മാത്യു ഫിഷർ എന്നിവരുടെയും ബൗളിംഗ് മികവിൽ ഇന്ത്യയെ 20 ഓവറിൽ 172/9 റൺസിൽ ന്യൂസിലൻഡ് തളച്ചിട്ടു. 11 പന്തിൽ 22 റൺസ് നേടിയ ശ്രേയസ് അയ്യർ മാത്രമാണ് ടോപ് ഓർഡറിൽ അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്.
തോൽവി നേരിട്ടെങ്കിലും അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് കളികളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ 3-1 എന്ന നിലയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി20 മത്സരം ഞായറാഴ്ച ഹാമിൽട്ടണിൽ നടക്കും.
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