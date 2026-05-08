സൂര്യകുമാറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമായേക്കാം; ടി20യില് അയ്യരോ സഞ്ജുവോ അടുത്ത നായകൻ?
മോശം ഫോമും പരിക്കും സൂര്യകുമാറിന് തിരിച്ചടിയാവുന്നു; ടി20 നായകസ്ഥാനം തെറിക്കാൻ സാധ്യത.
Published : May 8, 2026 at 10:53 AM IST
മുംബൈ: ഐപിഎല്ലുനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മത്സരങ്ങൾക്കായി സ്ക്വാഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ടി20 നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ സെലക്ടർമാർ ഒരുങ്ങുന്നതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബാറ്റിംഗിലെ മോശം ഫോമും ശാരീരികക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളുമാണ് ഇത്തരമൊരു കടുത്ത നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം.
2026 ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിലും ബാറ്റിംഗിൽ സൂര്യകുമാർ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം ഒൻപത് ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 242 റൺസാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. എന്നാൽ ഇതിൽ 84 റൺസും യുഎസ്എയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിലായിരുന്നു. സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് സെലക്ടർമാരെ പുനർചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. 2024 ജൂലൈയിൽ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം കളിച്ച 45 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 932 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യയ്ക്ക് നേടാനായത്. 35 വയസ്സുകാരനായ താരം നായകനായി തുടരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും സെലക്ടർമാർ മാറ്റത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
കൈത്തണ്ടയിലെ പരിക്ക്
സൂര്യകുമാറിന്റെ മോശം ഫോമിന് പിന്നിൽ കൈത്തണ്ടയിലെ പരിക്കാണെന്ന സൂചനകളും ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സീസൺ മുതൽ കനത്ത ടേപ്പിംഗുമായാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് വേളയിൽ ഓരോ ബാറ്റിംഗ് സെഷന് മുൻപും ടീം ഡോക്ടർ റിസ്വാൻ ഖാന്റെ സഹായത്തോടെ കൈത്തണ്ടയിൽ പാഡിംഗും ടേപ്പിംഗും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റയാൻ ടെൻ ഡോഷെറ്റ് ഇതിനെ 'സാധാരണ തേയ്മാനം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ശ്രേയസ് അയ്യർ നായകനായേക്കും
അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ടി20 സൈക്കിളിൽ ടീമിനെ നയിക്കാൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ടി20 ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ശ്രേയസ് നേരിട്ട് നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയേക്കും. സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ എന്നീ പേരുകൾ ചർച്ചകളിലുണ്ടെങ്കിലും ഐപിഎല്ലിൽ വിവിധ ടീമുകളെ നയിച്ചു നേടിയ പരിചയസമ്പത്ത് ശ്രേയസിനെ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു.
ലക്ഷ്യം 2028 ലോകകപ്പും ഒളിമ്പിക്സും
2028-ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സും ടി20 ലോകകപ്പും ലക്ഷ്യമിട്ട് ടീമിൽ പുതുരക്തം കൊണ്ടുവരാനാണ് സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം. നായകൻ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച വിൻ പെർസന്റേജ് (76.92%) സൂര്യയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്റിംഗിലെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും പ്രായവും പരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ്. ടി20 ടീമിൽ ഒരു ബാറ്ററായി മാത്രം അദ്ദേഹം തുടരുമോ അതോ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകും.
