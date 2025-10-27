ETV Bharat / sports

ആന്തരിക രക്തസ്രാവം, ശ്രേയസ് അയ്യർ ഐസിയുവില്‍; താരം സിഡ്‌നിയില്‍ തുടരുമെന്ന് ബിസിസിഐ

ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് അയ്യരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റിയത്.

SHREYAS IYER
SHREYAS IYER (IANS)
Published : October 27, 2025 at 3:00 PM IST

ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന‌ മത്സരത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രേയസ് അയ്യരെ ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റി. ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് അയ്യരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റിയത്. ഫീൽഡിങ്ങിനിടെ വാരിയെല്ലിനു പരുക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് താരത്തെ ടീം ഫിസിയോമാരെത്തിയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോയത്. ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ശ്രേയസ് നിലവില്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനുകൂടിയായ ശ്രേയസിന് പരിക്കേറ്റത്. അലക്‌സ് കാരിയെ പുറത്താക്കാൻ പിന്നിലേക്ക് ഓടുമ്പോൾ അയ്യർ ബാക്ക്‌വേർഡ് പോയിന്‍റില്‍ നിന്ന് മികച്ച ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ശനിയാഴ്‌ച ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ താരത്തെ ടീം ഡോക്ടറും ഫിസിയോയും ഒന്നിനും കാത്തുനില്‍ക്കാതെ സിഡ്‌നിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

പരിക്ക് മൂലം വാരിയെല്ലുകളിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സിഡ്‌നിയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് (ഐസിയു). കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ശ്രേയസ് ഐസിയുവിൽ ആയിരുന്നു , രക്തസ്രാവം മൂലം അണുബാധ പടരുന്നത് തടയേണ്ടതിനാൽ, സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും.

‘താരം ഐസിയുവില്‍ തുടരുകയാണ്. പരിശോധനകളില്‍‍ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരുക്കിന്‍റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴു ദിവസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ തുടരേണ്ടിവന്നേക്കും. അണുബാധ തടയാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യ നില ഇപ്പോൾ ത‍ൃപ്തികരമാണ്. പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.’– ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ആന്തരിക രക്തസ്രാവമായതിനാല്‍ ശ്രേയസ് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വൈകിപ്പിച്ചേക്കാം. ക്രിക്കറ്റിലേക്കു മടങ്ങിയെത്താൻ അയ്യർക്ക് മൂന്നാഴ്ചയോളം സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നായിരുന്നു വിവരം. ശ്രേയസിനെ കാണാൻ താരത്തിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ സിഡ‍്‌നിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ‌. മകനോടൊപ്പം ചേരുന്നതിന് ശ്രേയസിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ അടിയന്തര വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം അയ്യർ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമിന്‍റെ ഭാഗമല്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം, ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പര കളിക്കും. നവംബറില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഏകദിന പരമ്പര.

