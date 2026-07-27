യുവനിരയുടെ പോരാട്ടവീര്യം ഗംഭീരം; നായകനെന്ന നിലയിൽ ആദ്യ പരമ്പര വിജയം സവിശേഷമെന്ന് ശ്രേയസ്
നായകനെന്ന നിലയിൽ ആദ്യ പരമ്പര വിജയം സവിശേഷമായ അനുഭവം; യുവതാരങ്ങൾ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുത്തതായി ശ്രേയസ് അയ്യർ.
Published : July 27, 2026 at 12:55 PM IST
ഹരാരെ: സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലും തകർപ്പൻ ജയം നേടി പരമ്പര 3-0ന് തൂത്തുവാരിയതിന് പിന്നാലെ, ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ തന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. നായകനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ആദ്യ പരമ്പര വിജയം ഏറെ സവിശേഷത നിറഞ്ഞതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അയ്യർ, ടീമിലെ യുവതാരങ്ങളുടെ ഭയമില്ലാത്ത മനോഭാവത്തെയും ഊർജ്ജസ്വലതയെയും വാനോളം പ്രശംസിച്ചു.
അയർലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങളിലെ പരമ്പര തോൽവികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ 35 റൺസിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ വിജയവുമായി ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത് നായകനെന്ന നിലയിൽ ശ്രേയസ് അയ്യറുടെ ആദ്യ പരമ്പര വിജയമാണ്.
മത്സരശേഷം ശ്രേയസ് അയ്യര് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു.'യുവതാരങ്ങൾ കളിക്കളത്തിൽ എത്രത്തോളം ഭയരഹിതരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴും അവർ വലിയ ഊർജ്ജവും ലക്ഷ്യബോധവുമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ടീമെന്ന നിലയിലും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ഇത്തരം ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. സിംബാബ്വെയിൽ വന്ന് 3-0ന് പരമ്പര നേടാനായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സവിശേഷമായ നിമിഷമാണ്.'
India complete a clean sweep against Zimbabwe with victory in the final T20I 👊— ICC (@ICC) July 26, 2026
📝: https://t.co/01V4OH5BZg pic.twitter.com/aJzcA8V4ud
യുവതാരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അധിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന ചിന്തയെ അയ്യർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് പോലുള്ള വലിയ ടൂർണമെന്റുകളിലൂടെ ഇന്നത്തെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിചയസമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"എന്റെ കരിയറിലെ മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഞാനും അവരും ഏതാണ്ട് ഒരേ അളവിലാണ് (55-60 മത്സരങ്ങൾ) കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐപിഎൽ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കളിക്കാർക്ക് വലിയ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ട്. അവർ പ്രതിഭാധനരാണ്. അവർ കളിക്കളത്തിൽ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഒരു ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ ചുമതല. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ," അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാറ്റിംഗ്, ബോളിംഗ്, ഫീൽഡിംഗ് എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളിലും ടീം കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ, വരാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഈ സ്ഥിരതയും ധീരതയും നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ 3 ഏകദിനങ്ങളും 5 ടി20യും അടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ദൗത്യം. കൂടാതെ ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടി20 ക്രിക്കറ്റിലും അയ്യറാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവർക്കെതിരായ പരമ്പരകളും ഇന്ത്യയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
Also Read: ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുവർണ കുതിപ്പ്; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ചരിത്ര ഹാട്രിക് നേട്ടവുമായി മീരാഭായ് ചാനു!