ആരാധകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാരിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യര് ആശുപത്രി വിട്ടു
മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യര് ആശുപത്രി വിട്ടു. ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമെന്ന് ബിസിസിഐ. എനിക്ക് പിന്തുണ നല്കിയ എല്ലാവര്ക്കും നന്ദിയെന്ന് ശ്രേയസ്.
Published : November 1, 2025 at 3:57 PM IST
മുംബൈ: ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില് വാരിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ശ്രേയസ് അയ്യര് ആശുപത്രി വിട്ടു. സിഡ്നിയില് വച്ചാണ് താരത്തിൻ്റെ വാരിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.
ശ്രേയസ് ആശുപത്രി വിട്ടതായും താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യ നില മെച്ചപ്പെട്ടതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബിസിസിഐ തന്നെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്. ഒക്ടോബർ 25ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹർഷിത് റാണയുടെ ബോളിൽ അലെക്സ് കാരിയുടെ ഷോട്ട് ക്യാച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് ശ്രേയസിന് പരിക്കേൽക്കുന്നത്.
തുടർന്ന് താരം ഡ്രെസിങ് റൂമിലേക്ക് നടന്ന് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് കുഴഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പ്ലീഹയിൽ മുറിവുണ്ടെന്നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയോളം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശ്രേയസ് അയ്യർ.
പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തനാവുന്നത് വരെ ശ്രേയസ് സിഡ്നിയിൽ തുടരും എന്നാണ് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. തൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചതിൽ കടപ്പാട് ഉണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രേയസ് സാമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
'ഞാൻ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. എനിക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി'' - ശ്രേയസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം സിഡ്നിയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും വിദഗ്ധരും ബിസിസിഐ മെഡിക്കല് സംഘവും ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് സംതൃപ്തരാണെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ശ്രേയസ് സിഡ്നിയില് തന്നെ തുടരുമെന്നും യാത്ര ചെയ്യാന് പ്രാപ്തമായാൽ മാത്രമെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നും ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രേയസിന് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയതിന് മെഡിക്കല് സംഘത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ബിസിസിഐ പറഞ്ഞു.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന് കൂടിയായ ശ്രേയസിന് പരിക്കേറ്റത്. അലക്സ് കാരിയെ പുറത്താക്കാൻ പിന്നിലേക്ക് ഓടി ബാക്ക്വേർഡ് പോയിന്റില് നിന്ന് മികച്ച ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇതോടെ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ താരം ഡോക്ടറെയും ഫിസിയോയും ഒന്നും കാത്തുനില്ക്കാതെ സിഡ്നിയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ മൂന്നാഴ്ചയോളം സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ശ്രേയസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സിഡ്നിയിൽ താരത്തെ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം അയ്യർ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമിന്റെ ഭാഗമല്ല.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം, ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പര കളിക്കും. നവംബറില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഏകദിന പരമ്പര.
