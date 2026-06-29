'ഇതൊരു മികച്ച പരമ്പരയല്ല, അവരുടെ ഫീൽഡിങ് മാജിക്കായിരുന്നു!' കളി തോറ്റിട്ടും അയർലണ്ടിനെ പുകഴ്ത്തി ശ്രേയസ്
സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ.
Published : June 29, 2026 at 12:38 PM IST
ബെൽഫാസ്റ്റ്: അയർലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സംഭവിച്ച പാളിച്ചകൾ തുറന്നുസമ്മതിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒരു റണ്ണിന്റെ കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റന്റെ പ്രതികരണം. സാഹചര്യങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിലും പിച്ചിലെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും അയർലൻഡ് ടീം ഇന്ത്യയെക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നുവെന്ന് അയ്യർ തുറന്നുപറഞ്ഞു. വളരെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലാണ് അവര് കളിച്ചതെന്നും, ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർച്ചയായ 16 പരമ്പര വിജയങ്ങൾക്ക് വിരാമം
ഒരു റണ്ണിന് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 2-0 ന് അയർലൻഡ് സ്വന്തമാക്കി. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അയർലൻഡ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര നേടുന്നത്. ഇതോടെ 2023 മുതൽ തുടർച്ചയായി 16 ടി20 പരമ്പരകൾ ജയിച്ചു മുന്നേറിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പിനാണ് വിരാമമായത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ പരമ്പര പരാജയം, ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ടി20 ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ശ്രേയസ് അയ്യർ നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
ബാറ്റിങ്ങിലെ പാളിച്ചകളും പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവവും
മത്സരത്തിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ ടീമിന്റെ പോരായ്മകള് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 'ബോളർമാർ അവരുടെ പ്ലാനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്താനായില്ല. പിച്ച് എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിലും സിംഗിളുകൾ ഡബിളുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പാളിച്ചയുണ്ടായി. ആ കാര്യങ്ങളിൽ അയർലൻഡ് ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും പിന്നിലാക്കി," അയ്യർ പറഞ്ഞു.
ഇതൊരു മികച്ച പരമ്പരയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അയ്യർ, അയർലൻഡ് ടീമിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും ഫീൽഡിങ്ങിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തെയും അഭിനന്ദിക്കാനും മറന്നില്ല. പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തമായ ധാരണയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ഈ സമഗ്രമായ വിജയത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അരങ്ങേറ്റക്കാരെ പ്രശംസിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ
തോൽവിക്കിടയിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ അരങ്ങേറ്റക്കാരായ യുവതാരങ്ങളെ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശംസിച്ചു. മത്സരത്തിൽ 22 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത പേസർ പ്രിൻസ് യാദവിനെക്കുറിച്ച് അയ്യർ സംസാരിച്ചു. ഐപിഎല്ലിൽ കളിച്ചുള്ള വലിയ പരിചയസമ്പത്ത് പ്രിൻസിനുണ്ടെന്നും, ആ ഫോമും ആത്മവിശ്വാസവും ഇവിടെയും നിലനിർത്താൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പന്തെറിയുമ്പോൾ പ്രിൻസിന് സ്വന്തമായ ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളുമുണ്ടെന്നും അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി. സീം ബോളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറായ സൂര്യൻഷ് ഷെഡ്ഗെയുടെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇതെന്നും, ഈ കഠിനമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂര്യൻഷ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
🚨🚨 Meet New Captain Shreyas Iyer 🚨🚨— Mufaddal Shailu (@Shailu_15Jul) June 29, 2026
- Even against a small team like Ireland, he's scared to bat first.
- Didn't give Vaibhav a chance even against a minnow like Ireland.
- Picked Suryansh Shedge because of the PBKS quota before Vaibhav.
- Makes Vaibhav carry drinks… pic.twitter.com/q040mXOGlv
ഇനി ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര
അയർലണ്ടിലെ കനത്ത ആഘാതത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീം ഇനി നേരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ടീം ഇന്ത്യ. ജൂലൈ ഒന്നിന് ഡർഹാമിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം നടക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ (ജൂലൈ 4), നോട്ടിംഗ്ഹാം (ജൂലൈ 7), ബ്രിസ്റ്റോൾ (ജൂലൈ 9), സൗതാംപ്ടൺ (ജൂലൈ 11) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബാക്കി മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും. അയർലണ്ടിലെ പിഴവുകൾ തിരുത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനാണ് ശ്രേയസ് അയ്യരും കൂട്ടരും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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