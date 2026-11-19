വെള്ളിത്തിളക്കത്തിന് സർക്കാർ ആദരം; ഷൂട്ടിംഗ് താരം വിദർശയ്ക്ക് കായിക വകുപ്പിൽ നിയമനം
വിദർശ കെ. വിനോദ് കായിക ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ; നിയമന ഉത്തരവ് മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറി.
Published : November 19, 2026 at 1:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രണ്ട് വെള്ളിമെഡലുകൾ നേടി രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ മലയാളി ഷൂട്ടിംഗ് താരം വിദർശ കെ. വിനോദിന് കേരള സർക്കാർ ജോലി. സംസ്ഥാന കായിക ഡയറക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായാണ് വിദർശയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിയമന ഉത്തരവ് വിദർശയ്ക്ക് കൈമാറി.
ഷൂട്ടിംഗ് രംഗത്ത് വിദർശ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനും കേരളത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിത്തരുന്നതിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കുമുള്ള ആദരമായാണ് ഈ നിയമനം. അതീവ ഏകാഗ്രതയും സ്ഥിരതയും മാനസിക കരുത്തും ആവശ്യമായ ഷൂട്ടിംഗ് ഇനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വളരുന്ന സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്താനും, സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ കായിക പ്രതിഭകളുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയരാനും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നേട്ടത്തിലൂടെ വിദർശയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
STORY | Asian Games twin silver medallist Vidarsha enters Keralam govt service Vidarsha K Vinod, who won two silver medals in shooting at the 20th Asian Games, on Thursday entered Keralam government service. Vinod was handed over an appointment letter by Chief Minister V D Satheesan for the post of Assistant Director in the State Sports Directorate. READ: https://t.co/LSb6Yx2RFf VIDEO | (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
ജപ്പാനിലെ ഐച്ചി-നാഗോയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലായിരുന്നു വിദർശയുടെ ചരിത്രനേട്ടം. 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ടീം ഇനത്തിൽ എളവേനിൽ വാളറിവൻ, സോനം ഉത്തം മസ്കർ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് വിദർശ വെള്ളി നേടിയത്. ഇതോടെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ വേട്ടക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിലും വിദർശ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പിന്നാലെ 50 മീറ്റർ റൈഫിൾ ത്രീ പൊസിഷൻ ടീം ഇനത്തിലും വെള്ളി നേടിയതോടെ നേട്ടം ഇരട്ടിയായി. തന്റെ കന്നി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ തന്നെ ഇരട്ട മെഡൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ചരിത്രത്തിൽ വിദർശ പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതിച്ചേർത്തു.
കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയായ വിദർശ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 2018-ൽ എൻ.സി.സിയിലൂടെയാണ് വിദർശ ഷൂട്ടിംഗ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. തുടർന്ന് 2019-ൽ ഈ ഇനം പ്രൊഫഷണലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലായിരുന്നു വിദർശയുടെ പ്രധാന പരിശീലനമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്തും താരം പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഈ നിയമനത്തിലൂടെ മികച്ചൊരു കായികതാരത്തിന്റെ സേവനമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കായിക ഭരണരംഗത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് കായിക രംഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും, കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചുമതലയുള്ള വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വിദർശ പ്രവർത്തിക്കും. കായിക മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രതിഭകളെ മത്സര കായിക ഇനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ന നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നിയമനം.
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