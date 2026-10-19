ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രമെഴുതി ശീതൾ ദേവി; അമ്പെയ്ത്തിൽ ലോക റെക്കോഡിനൊപ്പം
ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രമെഴുതി ശീതൾ ദേവി; അമ്പെയ്ത്തിൽ ലോക റെക്കോഡിനൊപ്പം
Published : October 19, 2026 at 2:05 PM IST
നഗോയ: ജപ്പാനിലെ നഗോയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ പാരാ ആർച്ചറി താരം ശീതൾ ദേവിക്ക് ലോക റെക്കോഡിനൊപ്പം നേട്ടം. വനിതകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ 720ൽ 704 പോയിൻ്റ് നേടിയാണ് ശീതൾ ലോക റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്തുകയും പുതിയ ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തത്.
റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തി ശീതൾ
ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള പത്തൊൻപതുകാരിയായ ശീതൾ ദേവി തൻ്റെ അമ്പെയ്ത്ത് മികവിലൂടെ വീണ്ടും ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ എയ്ത 72 അമ്പുകളിൽ 57 എണ്ണവും കൃത്യം പത്ത് പോയിൻ്റിലാണ് കൊണ്ടത്. ഇതിൽ 32 എണ്ണം ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്താണ് പതിച്ചത്. 2024ലെ പാരീസ് പാരാലിമ്പിക്സിൽ തുർക്കിയുടെ ഓസ്നൂർ ഗിർഡി സ്ഥാപിച്ച 704 പോയിൻ്റ് എന്ന ലോക റെക്കോഡിനൊപ്പമാണ് ശീതൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 698 പോയിൻ്റ് എന്ന മുൻ ഏഷ്യൻ റെക്കോഡ് ആറ് പോയിൻ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ തകർക്കാനും ഈ ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് സാധിച്ചു. പാരീസ് പാരാലിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവായ ശീതൾ, 2023ൽ ചൈനയിലെ ഹാങ്ചൗവിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിലെ തൻ്റെ തന്നെ റെക്കോഡാണ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. അന്ന് 680 പോയിൻ്റ് നേടിയ താരം വ്യക്തിഗത ഇനത്തിലും മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിലും സ്വർണവും ഡബിൾസിൽ വെള്ളിയും നേടിയിരുന്നു.
BREAKING: INDIA’S FIRST MEDALS AT THE ASIAN PARA GAMES AND IT’S A DOUBLE PODIUM FINISH! 🇮🇳🔥 🥇 Mona Agarwal wins GOLD! 🥈 Avani Lekhara wins SILVER! A fantastic 1-2 finish for India in the Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 event! 🇮🇳👏 #AsianParaGames2026— India_AllSports (@India_AllSports) October 19, 2026
ഇത്തവണ ശീതളിനൊപ്പം മത്സരിച്ച പായലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 675 പോയിൻ്റ് നേടിയ പായൽ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഒഡിഷ സ്വദേശിയായ പായൽ ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ബാങ്കോക്കിൽ നടന്ന വേൾഡ് ആർച്ചറി പാരാ സീരീസിൽ ശീതളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണം നേടിയതോടെയാണ് ശ്രദ്ധേയയായത്.
സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ഇന്ത്യ
ശീതളിൻ്റെയും പായലിൻ്റെയും മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ വനിതകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് ടീം യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആകെ 1379 പോയിൻ്റാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം നേടിയത്. 1338 പോയിൻ്റ് നേടിയ ചൈനയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ ഈ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമി ഫൈനലിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം നേടി. അഞ്ചാം സീഡായ തായ്ലൻഡും നാലാം സീഡായ കസാഖ്സ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും ഇന്ത്യ സെമിയിൽ നേരിടുക. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനായാൽ ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ ഉറപ്പിക്കാം.
SHEETAL DEVI EFFECT!🔥 Defying all odds with unmatched precision! Watch our incredible archer sign the target with her foot at the Asian Para Games 2026 (Aichi-Nagoya). True champions don't find limits, they shatter them! Courtesy- @ParalympicIndia #AsianParaGames2026 #ParaArchery #TeamIndia #Cheer4Bharat #SheetalDevi— SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026
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വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിലായി 168 അത്ലറ്റുകളാണ് ഇത്തവണ ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് പാരാ അത്ലറ്റിക്സിലാണ്. 62 പേരാണ് ഈ ഇനത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. 28 താരങ്ങളുമായി പാരാ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആണ് രണ്ടാമതുള്ളത്. കൈകളില്ലാതെ ജനിച്ച് കാലുകൾ കൊണ്ട് അമ്പെയ്യുന്ന ശീതൾ ദേവി ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കായിക പ്രേമികൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിലും ശീതളിലൂടെ സ്വർണ മെഡൽ നേടാനാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ കായിക ലോകം.
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