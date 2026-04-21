നാലാം ഘട്ടത്തിലെത്തിയ മാരക രോഗം; ഡൽഹിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മല്ലിട്ട് അഫ്‌ഗാന്‍ താരം ഷാപൂർ

അഫ്‌ഗാന്‍ മുൻ പേസർ ഷാപൂർ സദ്രാൻ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ, ന്യൂഡൽഹിയിൽ ചികിത്സയിൽ

Shapoor Zadran in ICU (IANS/Instagram/ghamai.zadran)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 10:06 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ പേസർ ഷാപൂർ സദ്രാൻ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. 'ഹീമോഫാഗോസൈറ്റിക് ലിംഫോഹിസ്റ്റിയോസൈറ്റോസിസ്' (HLH) എന്ന അപൂർവ്വവും ജീവന് ഭീഷണിയായതുമായ രോഗാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ സ്വന്തം കോശങ്ങളെ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും മജ്ജ, കരൾ, പ്ലീഹ, ലിംഫ് നോഡുകൾ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ 'സ്റ്റേജ് ഫോർ' രോഗാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് താരം കടന്നുപോകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഷാപൂർ സദ്രാൻ ആദ്യമായി അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് വിദഗ്‌ദ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ഡോക്‌ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അഫ്‌ഗാൻ സൂപ്പർ താരം റാഷിദ് ഖാൻ, ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മിർവായിസ് അഷ്റഫ് എന്നിവരുടെ ഇടപെടലിലൂടെ വിസ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി ജനുവരി 18നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

കാനഡയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരൻ ഘമൈ സദ്രാന്‍റെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം, ശരീരമാകെ പടർന്ന അണുബാധയ്ക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷയരോഗവും (TB) ബാധിച്ചിരുന്നു. എംആർഐ, സിടി സ്‌കാനുകളിൽ അണുബാധ തലച്ചോറിനെയും ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

തന്‍റെ സഹപ്രവർത്തകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ റാഷിദ് ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ വലിയ പരിശ്രമത്തിലാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് താരമായ റാഷിദ് ഖാൻ തന്‍റെ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ റാഷിദ് അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം എ.എം. ഗസൻഫറും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഷപൂറിനെ സന്ദർശിച്ചു. മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ അസ്ഗർ അഫ്‌ഗാൻ ദുബായിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്‌ത് ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ചികിത്സയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും അണുബാധയും ഡെങ്കിപ്പനിയും ബാധിച്ചത് നില വഷളാക്കി. രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതും പ്രതിരോധശേഷി തകരാറിലായതും വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. എങ്കിലും നിലവിൽ നൽകുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകളോട് ഷാപൂറിന്‍റെ ശരീരം അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും സഹോദരൻ വ്യക്തമാക്കി.

2009 മുതൽ 2020 വരെ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനായി 44 ഏകദിനങ്ങളും 36 ടി20കളും കളിച്ച ഷാപൂർ സദ്രാൻ, 2015 ലോകകപ്പിൽ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെതിരെ ടീമിന് ആദ്യ ജയം നേടിക്കൊടുത്ത ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇന്നിംഗ്സിലൂടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയത്.

