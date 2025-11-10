'ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും, ഹർമന്പ്രീതിനെ മാറ്റണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു; ക്യാപ്റ്റൻസി ചർച്ചയില് അഞ്ജും ചോപ്ര
ഹർമൻപ്രീത് ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് മാറി ബാറ്റിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശാന്ത രംഗസ്വാമി.
Published : November 10, 2025 at 1:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഐസിസി വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. നവി മുംബൈയിലെ ഡി വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും പ്രോട്ടീസിനെ 52 റൺസിന് വീഴ്ത്തിയാണ് കിരീടം ഉയർത്തിയത്. സൂപ്പര് താരങ്ങളായ സ്മൃതി മന്ദാന, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, ദീപ്തി ശർമ്മ തുടങ്ങിയവര് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് കളിക്കാരെ കാണുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ രാജ്യം മുഴുവൻ അത്യധികം ആഘോഷിച്ച ഒരു അവിസ്മരണീയ നിമിഷമായിരുന്നു.
അതേസമയം, ഹർമൻപ്രീത് ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്ന് മാറി ബാറ്റിംഗിലും ഫീൽഡിംഗിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശാന്ത രംഗസ്വാമി പറഞ്ഞിരുന്നു. ടീമിന്റെ ദീർഘകാല ഭാവി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് രംഗസ്വാമി അടുത്തിടെ പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം വിവിധ തലങ്ങളില് പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കി. ഹർമൻപ്രീതിന്റെ കഴിവിനെ കുറച്ചുകാണിച്ചതിന് രംഗസ്വാമിയെ നിരവധി ആരാധകർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി.
മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ അഞ്ജും ചോപ്രയും രംഗസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ഓരോ ലോകകപ്പിനു ശേഷവും ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവനകള് പുറത്തുവരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ ലോകകപ്പുകൾ എടുത്താൽ, ഇത്തരം പ്രസ്താവനകള് എത്ര തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യ ഒരു ടൂർണമെന്റ് തോൽക്കുമ്പോൾ, അവർ ഹർമനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ത്യ ജയിക്കുമ്പോഴും അവര് അതുതന്നെ പറയുന്നുവെന്ന് അഞ്ജും എൻഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.
'അപ്പോൾ, ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വിജയനിമിഷത്തെ അത് നശിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹർമൻപ്രീതും അഞ്ജും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ട്രോഫി നേടിയതിനുശേഷവും, തന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അഞ്ജു നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഹർമൻപ്രീതിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും അഞ്ജും പ്രതികരിച്ചു. 'ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ ആദ്യം കണ്ടത്, പിന്നീട്, 2007-08 ൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ചലഞ്ചർ ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. അവൾ എത്ര കഴിവുള്ളവളാണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ഹർമൻ പ്രകടിപ്പിച്ച കഴിവ് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഇന്നുവരെ, ഒരു നിമിഷം പോലും അവൾ ഒരു മാച്ച് വിന്നറല്ലെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹർമൻ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനാകണമെന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ വാദിക്കുന്നതെന്ന് അഞ്ജും പറഞ്ഞു.