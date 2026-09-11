ETV Bharat / sports

'തോറ്റുകൊടുക്കാൻ ഞാനില്ല, ലക്ഷ്യം അടുത്ത ലെവൽ'; സെലക്‌ടര്‍മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷമി

ദുലീപ് ട്രോഫി കിരീടനേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരവ് വിദൂരമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഹമ്മദ് ഷമി.

EAST ZONE VS SOUTH ZONE MOHAMMED SHAMI 100TH MATCH ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ മുഹമ്മദ് ഷമി
Shami Keeps India Return in Focus with Key Role in East Zones Duleep Trophy Victory (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കുള്ള തന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് വിദൂരമല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഹമ്മദ് ഷമി. ദുലീപ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്‍റ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സൗത്ത് സോണിനെ തകർത്ത് ഈസ്റ്റ് സോൺ ജേതാക്കളായതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഷമിയുടെ പ്രതികരണം. തന്‍റെ കരിയറിലെ 100-ാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരത്തിലാണ് താരം ഈസ്റ്റ് സോണിനായി കിരീടമുയർത്തിയത്. ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനൽ മത്സരം അവസാന ദിനം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചെങ്കിലും, ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്‌സില്‍ നേടിയ ലീഡിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ നയിച്ച ഈസ്റ്റ് സോൺ ചരിത്ര കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ദുലീപ് ട്രോഫിക്കായുള്ള ഈസ്റ്റ് സോണിന്‍റെ 13 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനാണ് അവസാനമായത്. ഫൈനലിൽ സൗത്ത് സോണിന്‍റെ രണ്ട് നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഷമി കിരീടനേട്ടത്തിൽ തന്‍റെ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രായം വെറും നമ്പറാണെന്ന് തെളിയിച്ച് ഷമി

36-ാം വയസ്സിലും രാജ്യത്തിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള തന്‍റെ പോരാട്ടവീര്യവും ആഗ്രഹവും ഒട്ടും ചോർന്നുപോയിട്ടില്ലെന്ന് ഷമി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2025 ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലിലാണ് താരം അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയണിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം പരിക്കുകളും മറ്റും താരത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു. 2023 ലെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം താരം ഇന്ത്യക്കായി ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ തന്‍റെ ഫിറ്റ്നസും ഫോമും വീണ്ടെടുത്ത് സെലക്ടർമാരുടെ വാതിലിൽ വീണ്ടും ശക്തമായി മുട്ടുകയാണ് ഈ വെറ്ററൻ താരം.

ഈ ദുലീപ് ട്രോഫി സീസണിൽ കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി, സെമിയിലെ തകർപ്പൻ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടമടക്കം ആകെ 7 വിക്കറ്റുകളാണ് ഷമി പിഴുതത്. പുറമെ, തൊട്ടുമുമ്പത്തെ 2025-26 രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിലും മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന ഷമി വെറും 16.72 ശരാശരിയിൽ 37 വിക്കറ്റുകളുമായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കൊടുങ്കാറ്റായിരുന്നു. മൂന്ന് തവണയാണ് ആ സീസണിൽ താരം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൊയ്‌തത്.

ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സിയിലെ ആ ബാഡ്‌ജ്

മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനും സ്വയം പ്രചോദിതനാകാനും കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് വേദിയിലായാലും, കളി ഏത് തലത്തിലായാലും നമ്മുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും അടുത്ത ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണമെന്ന് ചെന്നൈയിൽ മത്സരത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ഷാമി പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് നെഞ്ചിലെ ആ ബാഡ്‌ജിനു വേണ്ടിയാണ്. ആ ജേഴ്‌സി ധരിച്ച് രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുമ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും വിശപ്പും തനിയെ വരും. ആ അഭിമാനത്തോടെ കളം നിറയുമ്പോൾ പോരാടാനുള്ള വീര്യം വർധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം ഏത് തലത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റിലായാലും അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ടീമിനായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുകയുമാണ് എന്‍റെ ലളിതമായ ശൈലിയെന്ന് ഷമി കൂട്ടിചേർത്തു. ഷമിയുടെ ഈ തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവും ഫോമും വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷനിൽ നിർണായകമാകും.

Also Read: വമ്പന്മാരുടെ ഗോൾവേട്ട; ബോഡോയെയും സബാഹിനെയും തരിപ്പണമാക്കി ബയേണും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും!

TAGGED:

EAST ZONE VS SOUTH ZONE
MOHAMMED SHAMI 100TH MATCH
ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ
മുഹമ്മദ് ഷമി
MOHAMMED SHAMI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.