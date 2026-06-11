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ലോകകപ്പ് വേദി ഇളക്കിമറിക്കാൻ വീണ്ടും ഷക്കീറ; ഒപ്പം ബർണാ ബോയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സംഗീത പ്രതിഭകളും

ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയേറ്റം: ചരിത്രമുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എസ്റ്റാഡിയോ ആസ്ടെക്ക ഒരുങ്ങി, ഷക്കീറയും ബർണാ ബോയും നയിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11 മണിക്ക്.

Shakira
Shakira (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 5:34 PM IST

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മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് മെക്‌സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ തുടക്കമാകും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഈ മെഗാ ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ആദ്യ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. സഹ-ആതിഥേയരായ മെക്‌സിക്കോയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് 90 മിനിറ്റ് നീളുന്ന വിസ്‌മയ കലാവിരുന്ന് അരങ്ങേറുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത ലോകകപ്പുകൾക്ക് (1970, 1986, 2026) വേദിയാകുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക സ്റ്റേഡിയം എന്ന സുവർണ്ണ ബഹുമതി ഇതോടെ എസ്റ്റാഡിയോ ആസ്ടെക്കയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. ലോകകപ്പിന്‍റെ ആവേശത്തിലേക്ക് കാണികളെ നയിക്കാൻ ആഗോള സംഗീത പ്രതിഭകളുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെയാണ് ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നത്.

ആഗോള പോപ്പ് സംഗീതവും ചാരിറ്റി ലക്ഷ്യങ്ങളും

ആഗോള പോപ്പ് ഐക്കൺ ഷക്കീറ വീണ്ടും ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാവായ നൈജീരിയൻ അഫ്രോബീറ്റ്സ് താരം ബർണാ ബോയ്‌ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ഷക്കീറ ഈ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഗാനമായ 'ദായ് ദായ്' (Dai Dai) വേദിയിൽ തത്സമയം ആലപിക്കും. കേവലം ഒരു വിനോദ പരിപാടി എന്നതിലുപരി വലിയൊരു ജീവകാരുണ്യ ലക്ഷ്യവും ഈ ഗാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.

Shakira
Shakira (GETTY)

'ദായ് ദായ്' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ ഫിഫ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ എജ്യുക്കേഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് 100 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിക്കാനാണ് ഫിഫ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം സാൽമ ഹായെക് പിനോൾട്ട് ഫിഫ ലോകകപ്പ് അംബാസഡറായി പ്രത്യേക അതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി അലക്സാൻഡ്രോ ഫെർണാണ്ടസ് മെക്‌സിക്കന്‍ ദേശീയ ഗാനവും, ആഫ്രിക്കൻ താരം ടൈല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ദേശീയ ഗാനവും ആലപിക്കും. ഇവരെ കൂടാതെ കൊളംബിയൻ റെഗ്ഗെട്ടൺ താരം ജെ ബാൽവിൻ, റയാൻ കാസ്ട്രോ, ബെലിൻഡ, ഡാനി ഓഷ്യൻ, ലീല ഡൗൺസ്, പ്രശസ്‌ത റോക്ക് ബാൻഡ് മന, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് അസുലെസ് എന്നിവരും ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സംഗീതത്തിന്‍റെ മാസ്മരികത തീർക്കും.

അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും വരാനിരിക്കുന്ന മെഗാ ഷോകൾ

ഇത്തവണ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് സംയുക്തമായാണ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓരോ ആതിഥേയ രാജ്യത്തിലും പ്രത്യേക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഫിഫ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്‍റെ ഭാഗമായി ജൂൺ 12-ന് കാനഡയിലെ ടൊറന്‍റോയില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി വൻ സംഗീത പരിപാടി നടക്കും.

കാനഡയും ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മുൻപ് ഗായകരായ അലാനിസ് മോറിസെറ്റും മൈക്കൽ ബൂബ്ലെയും ചേർന്ന് കാണികളെ ഇളക്കിമറിക്കും. അതേ ദിവസം തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വമ്പൻ ഉദ്ഘാടന ഷോ അരങ്ങേറും. യു.എസ് - പരാഗ്വേ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ആഗോള പോപ്പ് താരം കേറ്റി പെറി, വിഖ്യാത കെ-പോപ്പ് താരം ലിസ (LISA), നൈജീരിയൻ താരം റെമ, ബ്രസീലിയൻ പോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അനിറ്റ, പ്രമുഖ ഹിപ്-ഹോപ്പ് താരം ഫ്യൂച്ചർ എന്നിവർ അണിനിരക്കും.

തത്സമയ സംപ്രേഷണവും ഇന്ത്യൻ സമയക്രമവും

ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ഇന്ത്യൻ സമയം (IST) രാത്രി 11:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കായി വിപുലമായ തത്സമയ സംപ്രേഷണ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടെലിവിഷനിൽ UNITE8 Sports, DD Sports എന്നീ ചാനലുകളിലൂടെ ചടങ്ങുകളും ഉദ്ഘാടന മത്സരവും തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും. ടിവി ലഭ്യമല്ലാത്ത ആരാധകർക്കായി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ Zee5 ആപ്പ് വഴിയും വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ചടങ്ങുകളുടെ തത്സമയ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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