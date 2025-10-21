പാകിസ്ഥാൻ ഏകദിന ടീമിന് പുതിയ നായകന്..! ബാബറിന് പിന്നാലെ റിസ്വാനും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഏകദിന നായകനായി റിസ്വാന് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
Published : October 21, 2025 at 10:56 AM IST
പാകിസ്ഥാന്റെ ഏകദിന നായകനായി ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിയെ നിയമിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. നവംബര് നാലിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റര് റിസ്വാനെ പുറത്താക്കിയാണ് ഷഹീൻ ഷായ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം നല്കിയത്. ബാബർ അസം രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഏകദിന നായകനായി റിസ്വാന് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. റിസ്വാനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പാക് പരിശീലകനായ മൈക്ക് ഹെസ്സണ് ബോര്ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഷഹീൻ അഫ്രീദി ടീമിനെ നയിക്കും. അടുത്ത മാസം നവംബർ 4 മുതൽ 8 വരെ ഫൈസലാബാദിലെ ഇഖ്ബാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പരമ്പര നടക്കുക. ഹെഡ് കോച്ച് മൈക്ക് ഹെസ്സൺ, ഡയറക്ടർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആഖിബ് ജാവേദ്, സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ഇസ്ലാമാബാദിലെ യോഗത്തിലാണ് ഷഹീനിനെ നിയമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് പിസിബി അറിയിച്ചു.
A change at the top as Pakistan announce a new ODI captain 🙌https://t.co/rmYofcQhM3— ICC (@ICC) October 21, 2025
ഷഹീൻ അഫ്രീദിയുടെ ഏകദിന കരിയർ
25 കാരനായ ഇടംകൈയ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ 66 ഏകദിനങ്ങളിലും 92 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആകെ 249 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ താരം 32 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 120 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2024 ൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഷഹീൻ മുമ്പ് പാകിസ്ഥാനെ നയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് താരത്തെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി സൽമാൻ അലി ആഗയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം, മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും പാകിസ്ഥാന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ക്യാപ്റ്റന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ ഷാൻ മസൂദ്, ടി20യിൽ സൽമാൻ ആഗ, ഏകദിനത്തിൽ ഷഹീൻ അഫ്രീദി.
റിസ്വാന്റെ ക്യാപ്റ്റന് റെക്കോര്ഡ്: പിസിബി ബാബര് അസമിനെ ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോള്, റിസ്വാനായിരുന്നു ഏകദിന ടീമിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയില്, റിസ്വാന് ടീമിനെ 20 ഏകദിനങ്ങളില് ഒമ്പത് വിജയങ്ങളിലേക്കും 11 തോല്വികളിലേക്കും നയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2027 ലോകകപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലെ തന്ത്രപരമായ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയാണ് പുതിയ നീക്കം. പ്രധാന ടൂർണമെന്റിന് മുമ്പ് ഷഹീന് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് ആഴ്കകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, ഷഹീൻ തന്റെ പുതിയ റോളുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നതിലാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ.