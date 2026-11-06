വിന്ഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ് താരം ഷാദ്മാന് പരിക്ക്; സ്ട്രെച്ചറിൽ പുറത്തേക്ക്
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ടെസ്റ്റ്: ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്പണർ ഷാദ്മാന് ഇസ്ലാമിന് ഗുരുതര പരിക്ക്; സ്ട്രെച്ചറിൽ പുറത്തേക്ക്.
Published : November 6, 2026 at 3:18 PM IST
സിൽഹറ്റ്: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്പണർ ഷാദ്മാന് ഇസ്ലാമിന് ഗുരുതര പരിക്ക്. സിലഹറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റ താരത്തെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് മൈതാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയത്. തുടർന്ന് താരത്തെ സ്കാനിങ്ങിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
പരിക്കിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവം
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്നിങ്സിലെ 78-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസിന്റെ പന്തിൽ അമീർ ജംഗു ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് അടിച്ച പന്ത് തടയാനായി സ്ലിപ്പിൽ നിന്നും ഓടിയതായിരുന്നു ഷാദ്മാന്. എന്നാൽ പന്ത് തടയാൻ കുനിയുന്നതിനിടെ താരത്തിന്റെ ഇടത് കണങ്കാൽ ടർഫിൽ കുടുങ്ങുകയും താരം നിലത്തേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. കടുത്ത വേദനകൊണ്ട് താരം അൽപ്പസമയം മൈതാനത്ത് കിടന്നു. തുടർന്ന് സഹതാരം ഹസൻ മഹ്മൂദും ഫിസിയോയും ഓടിയെത്തുകയും സ്ട്രെച്ചറിന്റെ സഹായത്തോടെ താരത്തെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.
താരത്തിന്റെ ഇടത് കണങ്കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നതെന്നും നിലവിൽ താരം നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കുമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ടീം ഫിസിയോ ബയാജിദുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, മത്സരത്തിൽ ഷാദ്മാന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അംഗം നൽകുന്ന സൂചന. ഈ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്ക് താരം തിരിച്ചുവരുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും എന്നാൽ മികച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഷാദ്മാന് എത്തിയിരുന്നില്ല. നയീം ഹസനും തൻസിദ് ഹസൻ തമീമും ചേർന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്.
Worrying scenes a little while ago in Sylhet as Shadman Islam had to be stretchered off the field after hurting his ankle. #BANvsWI https://t.co/AGuhYvl6vW— Cricbuzz (@cricbuzz) November 6, 2026
ബംഗ്ലാദേശിന് വലിയ തിരിച്ചടി
ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഷാദ്മാന്റെ പരിക്ക് ബംഗ്ലാദേശിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ആദ്യ മത്സരം എട്ട് വിക്കറ്റിന് ജയിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. രണ്ടാം ദിനം 235/4 എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 356 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി.
ബംഗ്ലാദേശ് ടീം: ഷാദ്മാന് ഇസ്ലാം, തൻസിദ് ഹസൻ, മോമിനുൽ ഹഖ്, നജ്മുൽ ഹൊസൈൻ ഷാന്റോ, മുഷ്ഫിഖുർ റഹീം, ലിറ്റൺ ദാസ്, മെഹ്ദി ഹസൻ മിറാസ്, തൈജുൽ ഇസ്ലാം, ഹസൻ മഹ്മൂദ്, തസ്കിൻ അഹമ്മദ്, എബദത്ത് ഹൊസൈൻ.
Also Read: വെല്ലിംഗ്ടണിൽ കനത്ത മഴ; ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് പോരാട്ടം നാളെ വൈകിയേക്കും, പരിശീലനവും മുടങ്ങി