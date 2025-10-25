ലോകകപ്പിനെത്തിയ 2 ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

ETV Bharat / sports

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം.

ICC WOMEN WORLD CUP (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 3:08 PM IST

ഇൻഡോർ: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. ഇന്‍ഡോറിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. വ്യാഴാഴ്‌ച ഹോട്ടലിൽനിന്ന് കഫേയിലേക്കു നടന്നുപോകുന്നതിനിടെയാണ് താരങ്ങളോട് ഒരാൾ മോശമായി പെരുമാറിയത്. ഒരു അജ്ഞാത യുവാവ് തങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും സ്‌പര്‍ശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഉടനെ ടീം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡാനി സിംസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ അഖ്വീല്‍ ഖാന്‍ എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചയുടനെ, സിംസ് ലോക്കൽ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരം അറിയിച്ചു. താമസിയാതെ, പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വനിതാ കളിക്കാരുമായി സംസാരിക്കുകയും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന്, സിംസ് എംഐജി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഖജ്രാന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള അഖ്വീല്‍ ഖാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പരാതിയില്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ ഹിമാനി മിശ്ര താരങ്ങളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണ്. ബൈക്കിന്‍റെ നമ്പര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ഇയാള്‍ക്കെതിരെ മുമ്പും ക്രിമിനല്‍ കേസുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിലെ രണ്ട് വനിതാ കളിക്കാരെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയതായി അഡീഷണൽ ഡിസിപി രാജേഷ് ദണ്ഡോതിയ പറഞ്ഞു.

Accused arrested in Indore (Etv Bharat)

വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ സെമിയിലെത്തിയ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വനിതാ ടീം ഇന്ന് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ നേരിടാനിറങ്ങുകയാണ്. ഇന്‍ഡോറിലെ ഹോള്‍ക്കര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ലോകകപ്പില്‍11 പോയന്റുമായി പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതാണ് ഓസീസ്.കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളില്‍ അഞ്ചിലും ഓസീസ് ജയിച്ചിരുന്നു. ഒരു മത്സരം മഴമൂലം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായില്ല.

MOLESTATION IN INDORE
ICC WOMEN WORLD CUP
IDORE ADCP
INDORE CRICKET PLAYERS MOLESTED
AUSTRALIAN WOMEN CRICKET TEAM

