ഫിലിപ്പ് ഹ്യൂസ് മുതല് ശ്രേയസ് അയ്യര് വരെ..! ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ
ജയ,തോല്വികളുടെ കഥകള് മാത്രമല്ല മൈതാനങ്ങള്ക്ക് പറയാനുള്ളത്, മറിച്ച് ഗുരുതര പരിക്കുകളുടേയും മരണങ്ങളുടേയും കഥകളുമുണ്ട്.
Published : November 4, 2025 at 11:42 AM IST
ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ശ്രേയസ് അയ്യർക്കു പരുക്കേറ്റ വാര്ത്ത ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഹർഷിത് റാണയുടെ പന്തിൽ അലക്സ് ക്യാരിയുടെ ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നതിനിടെ താരം ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ശ്രേയസിന്റെ സ്കാനിങ്ങിൽ പ്ലീഹയിൽ (സ്പ്ലീൻ) മുറിവുള്ളതായി കണ്ടത്തി.
ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടായതോടെ താരത്തെ ഐസിയുവിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താതെ തന്നെയാണ് രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിച്ചതെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം വർഷങ്ങളായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കളം നിരവധി അസാധാരണ പരിക്കുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അയ്യറുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ പരിക്ക് ആ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. ശ്രേയസ് അയ്യർ സുഖം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ താരങ്ങള്ക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ചില പരിക്കുകളെ കുറിച്ചറിയാം.
രാമൻ ലാംബ
ധാക്കയില് നടന്ന ഒരു ലീഗ് മത്സരത്തില് ഫീല്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് രാമൻ ലാംബയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. പന്ത് തലയില്ക്കൊണ്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് തലച്ചോറിന് പരിക്കേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ഇന്ത്യന് ഓപ്പണര് ആയിരുന്നു ലാംബ. ഫോര്വേഡ് ഷോര്ട്ട് ലെഗില് ഹെല്മെറ്റില്ലാതെ ഫീല്ഡ് ചെയ്തതാണ് താരത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത്. ബാറ്ററുടെ പന്ത് ലാംബയുടെ നെറ്റിയിലാണ് ഇടിച്ചത്. ആദ്യം യാതൊരു സഹായവുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം മൈതാനത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, പക്ഷേ പിന്നീട് ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി. ഡോക്ടർമാരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചു.
മാർക്ക് ബൗച്ചർ
കൗണ്ടി ടീമായ സോമർസെറ്റിനെതിരായ ഒരു ടൂർ മത്സരത്തിനിടെ, ബെയിൽ അടിയേറ്റ് ബൗച്ചറുടെ ഇടതുകണ്ണിന് പൊട്ടൽ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. പരിക്ക് ഭേദമാക്കാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി, റെറ്റിനയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണമണിക്കും ഐറിസിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു, ഇതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ബൗച്ചർ ഉടൻ വിരമിക്കാൻ കാരണമായി.
ജേസൺ ഗില്ലസ്പി
കാൻഡിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒരു ടെസ്റ്റിനിടെ ക്യാച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഗില്ലസ്പി സഹതാരം സ്റ്റീവ് വോയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു. താരത്തിന്റെ കാലിന് ഒടിവും വോയുടെ മൂക്കിന് ഒടിവും സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ ഗില്ലസ്പി കളിക്കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും പരിക്ക് കാരണം നിരവധി മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു.
നാരി കോൺട്രാക്ടര്
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ചാർളി ഗ്രിഫിത്തിന്റെ ബൗൺസർ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറുടെ തലയിൽ തട്ടി. ഇതുകാരണം താരത്തിന്റെ തലയോട്ടിക്ക് പൊട്ടൽ സംഭവിക്കുകയും അദ്ദേഹം കോമയിലാവുകയും ചെയ്തു, നിരവധി ശസ്ത്രക്രിയകൾ ആവശ്യമായി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതാരങ്ങളും എതിർ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും പോലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല.
ഫിലിപ്പ് ഹ്യൂസ്
2014 നവംബര് 25-ന് സിഡ്നി ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂ സൗത്ത് വെയില്സും തമ്മിലുളള ഷെഫീല്ഡ് ഷീല്ഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് പേസ് ബൗളര് ഷോണ് ആബട്ടിന്റെ ബൗണ്സര് ഹ്യൂസിന്റെ തലയ്ക്കു പിന്നില് ഇടിക്കുന്നത്. ആഘാതം വെർട്ടെബ്രൽ ആർട്ടറി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായി, ഇത് തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമായി. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഹ്യൂസ് അന്തരിച്ചു, ഇത് ഹെൽമെറ്റ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.
സബ കരിം
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗിനിടെ, അനിൽ കുംബ്ലെയുടെ പന്ത് കരീമിന്റെ കണ്ണിൽ തട്ടി. പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും താരത്തെ നേരത്തെ വിരമിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുകയും ചെയ്തു.
വസിം രാജ
മുന് പാക് ബാറ്ററും ഐ സി സി മാച്ച് റഫറിയും ആയിരുന്ന വസിം രാജ ബക്കിംഹാംഷയറില് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതംമൂലം അന്തരിച്ചു.
