4 വർഷത്തെ ഇടവേള, 44-ാം വയസ്സിൽ മടങ്ങിവരവ്; വൈൽഡ് കാർഡിലൂടെ വിംബിൾഡൺ ലക്ഷ്യമിട്ട് സെറീന
സെറീന ഈസ് ബാക്ക്! വിംബിൾഡണിൽ തരംഗമാകാൻ ടെന്നീസ് റാണി.
Published : June 22, 2026 at 5:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെന്നീസ് ലോകത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ഇതിഹാസ താരം സെറീന വില്യംസ് വിംബിൾഡൺ ടൂർണമെന്റിലൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. വിരമിക്കൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് താരം വീണ്ടും റാക്കറ്റേന്തുന്നത്. ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്ലബ് അനുവദിച്ച വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെയാണ് സെറീന വിംബിൾഡൺ സിംഗിൾസ് പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ഏഴുതവണ വിംബിൾഡൺ കിരീടം ചൂടിയ താരം നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
സഹോദരി വീനസ് വില്യംസിനൊപ്പം സെറീന വനിതാ ഡബിൾസിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മകൾ ഒളിമ്പിയ ആണെന്ന് സെറീന കഴിഞ്ഞ മാസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
The initial wild cards have been announced for The Championships 2026— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026
The remaining wild cards will be announced in due course ➡️ https://t.co/FQhp4UGi7P pic.twitter.com/rDqYYe9eUO
23 ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള സെറീന, 2022-ലെ യുഎസ് ഓപ്പണിന് ശേഷമാണ് ടെന്നീസിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. ടെന്നീസിൽ നിന്ന് താൻ പൂർണ്ണമായി അകലില്ലെന്ന് വിരമിക്കൽ സമയത്ത് തന്നെ സെറീന സൂചന നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്ലബ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെയാണ് സെറീനയുടെ തിരിച്ചുവരവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പുല് കോർട്ടിലെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവ്
44 വയസ്സുകാരിയും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമാണ് സെറീന വില്യംസ്. ഈ മാസം ആദ്യം കനേഡിയൻ കൗമാര താരം വിക്ടോറിയ എംബോക്കോയ്ക്കൊപ്പം ക്വീൻസ് ക്ലബ് ഡബിൾസിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം കോർട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. 1998-ൽ വിംബിൾഡണിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സെറീന 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 വർഷങ്ങളിൽ വിംബിൾഡൺ സിംഗിൾസ് ചാമ്പ്യനായിട്ടുണ്ട്. സഹോദരി വീനസിനൊപ്പം ആറ് വിംബിൾഡൺ ഡബിൾസ് കിരീടങ്ങളും താരം സ്വന്തമാക്കി. 2022-ലായിരുന്നു സെറീന അവസാനമായി വിംബിൾഡണിൽ കളിച്ചത്.
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
എന്താണ് വൈൽഡ് കാർഡ്?
ആവശ്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കളിക്കാർക്ക് ടൂർണമെന്റ് സംഘാടകർ നേരിട്ട് നൽകുന്ന പ്രത്യേക ക്ഷണമാണ് വൈൽഡ് കാർഡ്. ഇതിലൂടെ കളിക്കാർക്ക് നേരിട്ട് മെയിൻ ഡ്രോയിൽ മത്സരിക്കാം. 2022 യുഎസ് ഓപ്പണിന്റെ മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ അജ്ല ടോംല്യാനോവിച്ചിനോടാണ് സെറീന അവസാനമായി സിംഗിൾസ് മത്സരം കളിച്ചത്. നിലവിൽ സിംഗിൾസിൽ റാങ്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത സെറീന ഡബിൾസിൽ 593-ാം റാങ്കിലാണ്.
Also Read: അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും ഇന്ന് വിജയക്കുതിപ്പിന്; സമനിലക്കുരുക്കിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാൻ പോർച്ചുഗൽ