സെര്ബിയന് ടെന്നീസ് താരം സ്റ്റെഫാന് മിലിസെവിച്ചിന് 24 വര്ഷത്തെ വിലക്ക്; കാരണമറിയാം
2050 വരെ ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 29-കാരനായ സ്റ്റെഫാന് മിലിസെവിച്ചിന് കഴിയില്ല. കൂടാതെ 70,000 ഡോളർ പിഴയും അടയ്ക്കണം.
Published : October 16, 2026 at 1:56 PM IST
ഒത്തുകളി ആരോപണങ്ങളെ തുടര്ന്ന് സെര്ബിയന് ടെന്നീസ് താരം സ്റ്റെഫാന് മിലിസെവിച്ചിന് 24 വര്ഷത്തെ വിലക്ക്. ഒത്തുകളി നടത്തിയതിനും മറ്റ് കളിക്കാരെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു ശ്യംഖലയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനും അന്താരാഷ്ട്ര ടെന്നീസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഏജന്സിയാണ് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. 29-കാരനായ മിലിസെവിച്ചിന് 2050 വരെ ടെന്നിസ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ 70,000 ഡോളർ പിഴയും അടയ്ക്കണം.
ആകെ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒത്തുകളി നടത്തിയെന്നാണ് മിലിസെവിച്ചിനെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, 2022-നും 2024-നും ഇടയിൽ മറ്റ് ആറ് മത്സരങ്ങളിലും ഒത്തുകളി നടത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഇത്തരം അഴിമതികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കാലയളവിൽ, മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ കളിക്കാരെയും ഈ ഒത്തുകളി ശൃംഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതായും ITIA കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.
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പ്രധാനമായും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലാണ് സെർബിയൻ താരമായ മിലിസെവിച്ച് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. 2014-ൽ സിംഗിൾസ് റാങ്കിംഗിൽ 1,338 എന്ന തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനത്തെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഇദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച ശൃംഖല വഴി മറ്റ് താരങ്ങളും ഒത്തുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഐ.ടി.ഐ.എ (ITIA) അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഒത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ പേരുകളോ പ്രത്യേക മത്സരങ്ങളോ ഏജൻസി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴ് തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാനോ കണ്ടെത്തലുകളോട് പ്രതികരിക്കാനോ മിലിസെവിച്ച് തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഐ.ടി.ഐ.എ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം, അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ATP, WTA, ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകൾ, വേൾഡ് ടെന്നിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദേശീയ ടെന്നിസ് അസോസിയേഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ, പരിശീലകനായി പ്രവർത്തിക്കാനോ, അത്തരം പരിപാടികളിൽ സന്നിഹിതനാകാനോ മിലിസെവിച്ചിന് സാധിക്കില്ല. തന്റെ 53ാം വയസുവരെ മിലിസെവിച്ചിന് ടെന്നിസ് കോര്ട്ടുകളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ല. വിലക്കിനെ തുടര്ന്ന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സെര്ബിയന് ടെന്നീസ് താരത്തിന്റെ കരിയറില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഫ്രഞ്ച് താരത്തിനും 20 വര്ഷത്തെ വിലക്ക്
മിലിസെവിച്ചിന് പുറമെ ഫ്രഞ്ച് താരമായ ക്വെൻ്റിന് ഫോലിയോട്ടിനും അടുത്തിടെ ടെന്നിസ് രംഗത്തുനിന്നും വിലക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഒത്തുകളി ശൃംഖലയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായാണ് ക്വെൻ്റിന് പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിസംബറില് 20 വര്ഷത്തെ വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 2022-ൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കിംഗായ 488-ൽ എത്തിയ ഫോലിയോട്ട്, 2022-നും 2024-നും ഇടയിൽ നടന്ന 11 മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, 2022-നും 2024-നും ഇടയിൽ നടന്ന 10 മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, തനിക്കെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ട 30 കുറ്റങ്ങളിൽ 27 എണ്ണത്തിലും അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിയിൽ കണ്ടെത്തി.
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