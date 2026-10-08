ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ആര്ക്ക്? കളി ജയിച്ച സെനഗലിനോ അതോ തോറ്റ മൊറോക്കോയ്ക്കോ? തർക്കം കോടതിയിൽ!
ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഫൈനൽ വിവാദം സ്വിസ് കായിക കോടതിയിൽ: സെനഗലും മൊറോക്കോയും വീണ്ടും നേർക്കുനേർ.
Published : October 8, 2026 at 12:07 PM IST
ലൊസെയ്ൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്: ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫുട്ബോൾ കിരീടത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള നാടകീയമായ തർക്കം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കായിക കോടതിയായ കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ഫോർ സ്പോർട്സിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ റബാത്തിൽ നടന്ന കലാപസമാനമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഒമ്പത് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് സെനഗലും മൊറോക്കോയും നിയമപോരാട്ടത്തിനായി വീണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. അന്ന് മൈതാനത്ത് കളിച്ച് നേടിയ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് സെനഗൽ ഇപ്പോൾ സ്വിസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പെനാൽറ്റി തർക്കവും നാടകീയ നിമിഷങ്ങളും
മത്സരത്തിൽ മൊറോക്കോയെ 1-0നു പരാജയപ്പെടുത്തി സെനഗൽ കിരീടം ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫൈനലിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെനഗൽ ടീം മൈതാനം വിട്ടതോടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു. കളി പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സെനഗൽ സൂപ്പർ താരം സാദിയോ മാനെ സഹതാരങ്ങളെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരികെ മൈതാനത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൊറോക്കോയുടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം ബ്രഹീം ഡയസ് എടുത്ത പനേങ്ക പെനാൽറ്റി കിക്ക് സെനഗൽ ഗോൾകീപ്പർ എഡ്വേർഡ് മെൻഡി എളുപ്പത്തിൽ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അധിക സമയത്തിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിന്റെ നാലാം മിനിറ്റിൽ പാപെ ഗുയേ നേടിയ ഗോളിലാണ് സെനഗൽ ഒടുവിൽ ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
🚨 The Court of Arbitration for Sport will hear Senegal’s appeal over the AFCON title being awarded to Morocco this Thursday. 🇲🇦🇸🇳 Senegal are fighting to reclaim the trophy after CAF stripped them of the title and awarded it to Morocco. https://t.co/kaM8XH1Xn1— Fabrizio Romano (@Fabriz_Roman0) October 7, 2026
കിരീടം നഷ്ടമാക്കിയ അപ്പീൽ വിധി
മത്സരം കളിച്ച് ജയിച്ചെങ്കിലും, റഫറിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ മൈതാനം വിട്ടത് ടൂർണമെന്റ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ അപ്പീൽ ജഡ്ജിമാര് പിന്നീട് സെനഗലിനെ തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കളിയിലെ ഫലം മൊറോക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി മാറുകയും സെനഗലിന് കിരീടം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് സെനഗൽ ഇപ്പോൾ നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. ഫുട്ബോൾ നിയമപ്രകാരം കളിക്കളത്തിലെ റഫറിയുടെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമം എന്നിരിക്കെ, കളി തടസ്സപ്പെട്ടെങ്കിലും റഫറിയായ ജീൻ-ജാക്വസ് എൻഡാലയുടെ തൃപ്തിയോടെയാണ് മത്സരം പിന്നീട് പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് സെനഗലിന് കോടതിയിൽ അനുകൂലമായേക്കാവുന്ന വലിയൊരു ഘടകമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്ക് വളർന്ന തർക്കം
ഈ കായിക തർക്കം ഇപ്പോൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനകളിൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് അമിത സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് സെനഗൽ സർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലൊസെയ്നിൽ വ്യാഴാഴ്ച അടച്ചിട്ട വാതിലുകൾക്ക് പിന്നിലാണ് കോടതി കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. കേസിൽ എപ്പോൾ വിധി വരുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ടൂർണമെന്റ് വരാനിരിക്കുന്ന ജൂണിൽ നടക്കാനിരിക്കെ, യഥാർത്ഥ ആഫ്രിക്കൻ ചാമ്പ്യന്മാർ ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ കോടതി വിധി ലോക ഫുട്ബോളിന് തന്നെ നിർണ്ണായകമാകും.
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