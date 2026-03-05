ETV Bharat / sports

മഴ ചതിച്ചാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിൽ; സൂപ്പർ 8 റാങ്കിംഗ് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ? ഐസിസി നിയമം ഇങ്ങനെ

സെമിയിൽ മഴ പെയ്‌താല്‍ ഇന്ത്യ പുറത്താകുമോ? ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി ഐസിസി നിയമങ്ങൾ!

India vs England weather report
India vs England weather report (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 3:42 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടും. മുംബൈയിലെ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ആവേശകരമായ പോരാട്ടം. ഇന്ന് വിജയിക്കുന്നവർ ഞായറാഴ്‌ച അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും. കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ആദ്യ സെമിഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് തകർത്താണ് കിവികൾ ഫൈനലുറപ്പിച്ചത്.

മഴയും റിസർവ് ദിനവും:

നിലവിൽ മുംബൈയിൽ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും മുൻ മത്സരങ്ങൾ മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് ആരാധകരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ട് സെമിഫൈനലുകൾക്കും ഐസിസി റിസർവ് ദിനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത ദിവസം കളി തടസ്സപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ദിവസം മത്സരം തുടരുകയോ പുനരാരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യും. പ്രധാന ദിവസം 90 മിനിറ്റും റിസർവ് ദിനത്തിൽ 120 മിനിറ്റും അധിക സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലിന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും 120 മിനിറ്റ് വീതം അധിക സമയം ലഭിക്കും.

ഒരു മത്സരത്തിന് ഫലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇരു ടീമുകളും കുറഞ്ഞത് 10 ഓവർ വീതം ബാറ്റ് ചെയ്യണം. മഴ മൂലം കളി തടസ്സപ്പെട്ടാൽ റിസർവ് ദിനത്തിൽ കളി നിർത്തിയ ഇടത്തുനിന്നും പുനരാരംഭിക്കും. എന്നാൽ റിസർവ് ദിനത്തിലും മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ 8 ഘട്ടത്തിൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്തിയ ടീമിനെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഇന്ത്യക്ക് വെല്ലുവിളി:

ഈ നിയമം ഇന്ത്യക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. സൂപ്പർ 8 ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്ന് വിജയങ്ങളുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. അതിനാൽ മത്സരം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.

india vs england will have no rain interruption
india vs england will have no rain interruption (Screen Grab from accuweather)

പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്:

വാംഖഡെയിലെ പിച്ച് ബാറ്റിംഗിനെ വൻതോതിൽ തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നടന്ന 16 മത്സരങ്ങളിലെ ശരാശരി സ്കോർ 187 ആണ്. കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിംഗ് നിരയുള്ള ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഉയർന്ന സ്കോർ മത്സരം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാർച്ച് 8-നാണ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ.

സ്ക്വാഡുകൾ

ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ(w), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്(c), തിലക് വർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, റിങ്കു സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ.

ഇംഗ്ലണ്ട്: ഫിലിപ്പ് സാൾട്ട്, ജോസ് ബട്ട്‌ലർ(w), ഹാരി ബ്രൂക്ക്(c), ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ടോം ബാന്റൺ, സാം കറൻ, വിൽ ജാക്സ്, റെഹാൻ അഹമ്മദ്, ലിയാം ഡോസൺ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ആദിൽ റാഷിദ്, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, ലൂക്ക് വുഡ്, ജോഷ് ടോങ്, ജാമി ഓവർട്ടൺ.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND SEMI FINAL
ഇന്ത്യ VS ഇംഗ്ലണ്ട് കാലാവസ്ഥ
INDIA VS ENGLAND WEATHER REPORT
ടി20 ലോകകപ്പ് 2026
WANKHEDE STADIUM PITCH REPORT

