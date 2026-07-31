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അമിതഭാരമല്ല, വലിയൊരു ദൗത്യം; വൈഭവിനെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ബിഗ് പ്ലാൻ!

15-കാരൻ വൈഭവിന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസി നൽകിയതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി സെലക്‌ടർ.

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 12:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ദുലീപ് ട്രോഫിക്കുള്ള ഈസ്റ്റ് സോൺ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി പതിനഞ്ചുകാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭാവി മുൻനിർത്തിയുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണെന്ന് ഈസ്റ്റ് സോൺ സെലക്‌ടര്‍ പ്രവഞ്ചൻ മല്ലിക് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ താരത്തിന്മേൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം കെട്ടിവെക്കുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനമല്ലെന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പരസ്യമാക്കിയത്. യുവതാരങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകുന്നത് കളിയിലെ പക്വതയും നേതൃത്വഗുണവും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ക്യാപ്റ്റൻസി അമിതഭാരമാകില്ല

പരിചയസമ്പന്നനായ ഇഷാൻ കിഷനാണ് ഈസ്റ്റ് സോൺ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ഇഷാൻ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൂടിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം മൈതാനത്ത് ഉടനീളം സജീവമായി ഇടപെടുകയും മത്സരത്തിന്‍റെ തന്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈഭവിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഴുവൻ സമയവും നായകസ്ഥാനത്തിന്‍റെ അമിത സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും താരം ഒരു വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നും മുൻ ഒഡീഷ രഞ്ജി താരം കൂടിയായ മല്ലിക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേതൃത്വപാടവത്തിലെ മുൻപരിചയം

പ്രായം ചെറുതാണെങ്കിലും നേതൃത്വനിരയിൽ വൈഭവിനു മുൻപ് തന്നെ മികച്ച പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിലവിൽ ബിഹാർ ടീമിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി വൈഭവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്‍റെ സഹനായകനായും താരം തന്‍റെ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഭാവി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ദീർഘവീക്ഷണം

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനൊപ്പമുള്ള മികച്ച ഐപിഎൽ സീസണും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ അടുത്ത തലമുറയിലെ സൂപ്പർതാരമായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ യുവതാരം ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെത്തന്നെ നയിച്ചേക്കാമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കുണ്ട്. ആ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് ഈ ദുലീപ് ട്രോഫിയിൽ താരത്തിന് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസി പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യക്കായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ വൈഭവിന് ഇത് മികച്ചൊരു അവസരമായിരിക്കുമെന്നും മല്ലിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈസ്റ്റ് സോൺ സ്ക്വാഡ്: ഇഷാൻ കിഷൻ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ, സുദീപ് കുമാർ ഗരാമി, ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, സൂരജ് സിന്ധു ജയ്സ്വാൾ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുകേഷ് കുമാർ, കുമാർ കുശാഗ്ര, ശിഖർ മോഹൻ, അനുകുൽ റോയ്, വിരാട് സിങ്, സുബ്രാൻഷു സേനാപതി, ഡെനിഷ് ദാസ്, അഭിജിത് സർക്കാർ.

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