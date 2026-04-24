ETV Bharat / sports

പന്തിന്‍റെ ഏകദിന സ്ഥാനം ഭീഷണിയിൽ! 2027 ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു 'ഫസ്റ്റ് ചോയ്‌സ്' ആകുമോ?

ഐപിഎല്ലിലെ 'സഞ്ജു ഷോ', സെലക്ടർമാർക്ക് ഇനി അവഗണിക്കാനാവില്ല, പന്തിന് വെല്ലുവിളി.

Sanju Samson (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം വീണ്ടും പുകയുന്നു. ഐപിഎൽ 2026ൽ സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തെടുക്കുന്ന മാന്ത്രിക ഫോം ഋഷഭ് പന്തിന്‍റെ ഏകദിന ടീമിലെ സ്ഥാനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. 2027ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽ സ്ഥിരമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുൻപത്തേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

കണക്കുകളിൽ സഞ്ജു ബഹുദൂരം മുന്നിൽ

ഈ ഐപിഎൽ സീസണിലെ പ്രകടനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ സഞ്ജു സാംസൺ തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. ചെന്നൈയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന താരം 7 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 58.60 ശരാശരിയിൽ 293 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഇതിൽ രണ്ട് തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 178.65 എന്ന വെടിക്കെട്ട് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സഞ്ജുവിന്‍റെ ആക്രമണ ശൈലിയെ അടിവരയിടുന്നു.

മറുഭാഗത്ത്, ഫോം കണ്ടെത്താൻ പതറുന്ന ഋഷഭ് പന്തിന് ഈ സീസണിൽ കാര്യമായ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 7 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 24.50 ശരാശരിയിൽ 147 റൺസ് മാത്രമാണ് പന്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. താരത്തിന്‍റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ആകട്ടെ 132.43 മാത്രമാണ്. ഈ വലിയ വ്യത്യാസം സെലക്ടർമാരെ പുനർചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ റെക്കോർഡ് നിർണ്ണായകം

2027 ലോകകപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നത് സഞ്ജുവിന് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ കളിച്ച രണ്ട് ഏകദിന ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 120 റൺസാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പേസിനെയും ബൗൺസിനെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള സഞ്ജുവിന്‍റെ സാങ്കേതിക മികവ് അവിടെ ഇതിനോടകം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ 56.66 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയും സഞ്ജുവിനുണ്ട്. പന്തിനാകട്ടെ ഏകദിനത്തിൽ 33.50 ശരാശരി മാത്രമാണുള്ളത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സഞ്ജു തരംഗം

സഞ്ജുവിന്‍റെ ഓരോ സെഞ്ച്വറിക്ക് പിന്നാലെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ സെലക്ടർമാർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. "സഞ്ജുവിനെ ഇനി എത്ര കാലം അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കും?" എന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രധാന ചോദ്യം. പന്തിനെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഏകദിനത്തിൽ സഞ്ജുവിന് അർഹമായ അവസരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു.

ഋഷഭ് പന്ത് സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിൽ കളി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള താരമാണെന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. എന്നാൽ സഞ്ജുവിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോമും സ്ഥിരതയും അവഗണിക്കാനാവാത്ത വസ്‌തുതയാണ്. 2027 ലോകകപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആര് ഗ്ലൗസ് അണിയുമെന്ന് കണ്ടറിയാം.

TAGGED:

IPL 2026
SANJU SAMSON ODI RECORD
സഞ്ജു സാംസൺ
2027 WORLD CUP INDIA SQUAD
SANJU SAMSON VS RISHABH PANT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.