ബംഗ്ലാദേശ് മാത്രമല്ല..! നേരത്തെ നിരവധി ടീമുകളും ലോകകപ്പില് നിന്നും പിന്മാറി, കാരണമറിയാം
ലോകകപ്പില് നിന്ന് വിവിധ കാരണത്താൽ ടീമുകൾ പിന്മാറിയ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം.
Published : January 27, 2026 at 3:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പിന്മാറിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ടൂര്ണമെന്റ് മത്സരങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വേദിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ബിസിബിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ഐസിസി നിരസിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ ലോകകപ്പ് കളിക്കില്ലെന്ന് കായിക ഉപദേഷ്ടാവ് ആസിഫ് നസ്രുൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഒരു ടീം മാർക്വീ ഇവന്റില് നിന്ന് പിന്മാറുകയോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതോ ഇതാദ്യമല്ല. ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് വിവിധ കാരണത്താൽ ടീമുകൾ പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ച സംഭവങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
1996 ലെ ലോകകപ്പ്
1996 ലെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് നടന്നത്. കൊളംബോയിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിനുശേഷം, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
1996 World Cup Australia refused to travel to Lanka and forfeited their all important match, lost points and yet made it to the Final. But then they were Aussies who went on to become world conquerors. Not a bunch of talentless whining hate filled idiots.— Abhijeet Deshpande (@unbollywood) January 25, 2026
2003 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ
2003 ലെ ലോകകപ്പിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സിംബാബ്വെയിൽ കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ബോംബാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ന്യൂസിലൻഡും കെനിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കി. മത്സരം ഒഴിവാക്കിയതിനാല് ഇരു ടീമുകൾക്കും പോയിന്റുകള് നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
To those crying foul and suddenly sympathising with Bangladesh cricket for a mess entirely created by their own board and interim government.— ~ U D I T ~ (@Merovaeous) January 22, 2026
Where was this outrage in 2009 when Zimbabwe were forced to pull out of the T20 World Cup due to strained England–Zimbabwe relations?… pic.twitter.com/oGfCcDfD2K
2009 ലെ ടി20 ലോകകപ്പ്
അന്ന് സിംബാബ്വെയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം വഷളായ കാലമായിരുന്നു. ആതിഥേയ രാജ്യവുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സിംബാബ്വെ ടൂര്ണമെന്റില് നിന്ന് പിന്മാറി. ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്കയെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ കിരീടം നേടി. അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഷാഹിദ് അഫ്രീദി 40 പന്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബൗണ്ടറികളും രണ്ട് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെടെ 54 റൺസ് നേടി.
2016 U19 ലോകകപ്പ്
2016ല് ജൂനിയർ ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റ് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് നടന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഓസ്ട്രേലിയ പങ്കെടുത്തില്ല. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള പര്യടനം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി അവർക്ക് പകരക്കാരായി അയർലണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
When Teams Refused to play at ICC Venues 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 23, 2026
1) AUS, WI refused to play in SL - 1996 WC
2) ENG skips ZIM, NZ skips Kenya - 2003 WC
3) ZIM pulls out - 2009 T20 WC
4) AUS pulls out - 2016 U19 WC
5) IND skips PAK - 2025 CT
- What's your take 🤔pic.twitter.com/gygkEsR6mK
2025 ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി
ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് പാകിസ്ഥാന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനാല് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യ യാത്ര ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതേതുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള് യുഎഇയിലാണ് നടന്നത്. അതേസമയം ഇരുടീമുകളിലൊന്ന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റുകള് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മാതൃകയിൽ നടത്തുമെന്ന് ധാരണയായി.
Also Read: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടി20 ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഷായ് ഹോപ്പ് നയിക്കും, ഹോം ലോകകപ്പ് കളിച്ച 11 താരങ്ങള് ടീമില്