കളി മൈതാനത്ത്, സ്കോർ ആകാശത്ത്! ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഈ അത്യപൂർവ്വ വിസ്മയം ഇങ്ങനെ
ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം! ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കാൻ കൂറ്റൻ ഡ്രോൺ സ്കോർബോർഡുമായി യു.എസ് നഗരം
Published : June 11, 2026 at 4:14 PM IST
സിയാറ്റിൽ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് ലോകം ഉണരുമ്പോൾ, കായിക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വേറിട്ട ദൃശ്യവിരുന്നിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിൽ നഗരം. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് സിയാറ്റിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ആറ് ദിവസങ്ങളിലും, നഗരത്തിലെ ആകാശത്ത് ഡ്രോണുകൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ഒരു കൂറ്റൻ ‘സ്കോർബോർഡ്’ തെളിയും. വിനോദസഞ്ചാര സംഘടനയായ ‘വിസിറ്റ് സിയാറ്റിൽ’ ആണ് ഈ അപൂർവ്വ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സിയാറ്റിലിലെ പ്രശസ്തമായ 'സ്പേസ് നീഡിൽ' ഗോപുരത്തിന് സമീപമുള്ള ആകാശത്താണ് മത്സരം കഴിയുന്ന ഓരോ രാത്രിയിലും ഈ ഡ്രോൺ സ്കോർബോർഡ് ദൃശ്യമാകുക. നാട്ടുകാർക്കും വിദേശത്തുനിന്നും എത്തുന്ന ആരാധകർക്കും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും ഇത്.
12 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ആകാശപ്പൂരം
- പ്രദർശനം: അന്ന് മത്സരിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പതാകകളും മത്സരത്തിന്റെ അന്തിമ സ്കോറുമാണ് ഡ്രോണുകൾ ആകാശത്ത് രൂപപ്പെടുത്തുക.
- ദൈർഘ്യം: ഓരോ മത്സരത്തിന് ശേഷവും ഏകദേശം 12 മിനിറ്റോളം ഈ ഡ്രോൺ ഷോ നീണ്ടുനിൽക്കും.
- തീം: സിയാറ്റിലിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർക്ക് സ്വാഗതം അരുളുന്ന രീതിയിലാണ് ഷോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ഷോ ജൂൺ 15ന്
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആരംഭിച്ച ദീർഘമേറിയ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. സിയാറ്റിലിന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയും സാങ്കേതിക മികവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണിതെന്ന് വിസിറ്റ് സിയാറ്റിൽ ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ സ്റ്റെഫാനി ബൈയിംഗ്ടൺ പറഞ്ഞു. ജൂൺ 15 തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന ബെൽജിയം vs ഈജിപ്ത് മത്സരത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ആകാശത്തെ ആദ്യ ഡ്രോൺ ഷോ അരങ്ങേറുക.
Seattle will have a live drone scoreboard during the six-day window that Seattle is set to host #FIFAWorldCup matches 😱— TSN (@TSN_Sports) June 10, 2026
(via @kylesheldon) pic.twitter.com/3CbPAnevu2
നൂതനമായ ആശയം
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ 70 ഓളം ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോൺ സ്കോർബോർഡ് എന്ന വ്യത്യസ്തമായ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ലോകത്ത് ഇതിന് മുൻപ് ഒരിടത്തും മത്സര സ്കോർ കാണിക്കാൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പ്രശസ്ത ഡ്രോൺ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ‘സ്കൈ എലമെന്റ്സ്’ ആണ് ഈ ഷോയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ദിവസവും കളി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രോണുകൾ പറത്താൻ ആവശ്യത്തിന് സമയം ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ജൂൺ 26-ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഇറാൻ-ഈജിപ്ത് മത്സരത്തിന് ശേഷം കൃത്യസമയത്ത് ഷോ നടത്തുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിയാറ്റിൽ സെന്റര് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഡ്രോണുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
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