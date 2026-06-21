റെക്കോർഡ്!!! വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഫുള് ഓണ്... ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന് ബാറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി; 11 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി
ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഫിഫ്റ്റിയെന്ന ലോകറെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വൈഭവ്. വെറും 29 പന്തിൽ 94 റൺസ് എടുത്താണ് താരം ക്രീസ് വിട്ടത്.
By ANI
Published : June 21, 2026 at 1:53 PM IST
കൊളംബോ: ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെതിരെയുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര എ സീരീസ് ഫൈനലിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ താണ്ഡവം. ലങ്കൻ ബൗളർമാരെ നിലംപരിശാക്കി ഇന്ത്യയുടെ കൗമാരക്കാരൻ. വെറും 11 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ച 15 വയസുകാരൻ പുതിയ റെക്കോർഡിലേക്ക്. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഫിഫ്റ്റിയെന്ന ലോകറെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വൈഭവ്. വെറും 29 പന്തിൽ 94 റൺസ് എടുത്താണ് താരം ക്രീസ് വിട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളുമായുണ്ടായുണ്ടായ തർക്കത്തിന് കൃത്യം മറുപടിയാണ് ബാറ്റിങിലൂടെ ഫൈനലിൽ ലങ്കയ്ക്ക് നൽകിയത്. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഓവർ മുതൽ ലങ്കൻ ബൗളിങ് നിരയെ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച വൈഭവ്, മുഹമ്മദ് ഷിറാസ് എറിഞ്ഞ മൂന്നാം ഓവറിൽ 3 സിക്സറുകളും 2 ഫോറുകളുമടക്കം 26 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. തുടർന്ന് ദുലാജ് സമുദിതയുടെ ഓവറിൽ രണ്ട് ബൗണ്ടറികളും രണ്ട് സിക്സറുകളും പറത്തിയാണ് താരം 11 പന്തിൽ തൻ്റെ റെക്കോർഡ് അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
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ടി20 ശൈലിയിലാണ് വൈഭവ് 50 ഓവർ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് വീശിയത്. സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന വൈഭവിനെ ഒടുവിൽ സഹൻ ആരച്ചിഗെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. സെഞ്ച്വറിക്ക് ആറ് റൺസ് അകലെ വെച്ച് മിഡ്-ഓഫിന് മുകളിലൂടെ അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വിജയ്കാന്ത് വ്യാസ്കാന്തിന് ക്യാച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു. റെക്കോർഡ് സെഞ്ച്വറി നഷ്ടമായെങ്കിലും ലങ്കൻ താരങ്ങൾ പോലും മൈതാനത്തുവച്ച് അഭിനന്ദിച്ചാണ് 15കാരനെ യാത്രയാക്കിയത്. പത്തു ഫോറും എട്ടു സിക്സും അടങ്ങിയതാണ് ഇന്നിങ്സ്.
RUTHLESS REDEMPTION. 😈— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 21, 2026
Ruthless Boss Baby making sure revenge is s̶w̶e̶e̶t̶ explosive. ☄️🔥 🥵
Watch Sri Lanka 'A' vs India 'A', LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. 📺#SonySportsNetwork #SonyLIV #TalentTVCup pic.twitter.com/8MH0fKnB8C
മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ശ്രീലങ്ക എ ടീം ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ തിലക് വർമ്മ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തകർപ്പൻ തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാരായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും പ്രിയാൻഷ് ആര്യയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയത്. സൂര്യവംശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏഴ് ഓവറിൽ 100 റൺസ് പിന്നിട്ടു. വൈഭവ് പുറത്താകുമ്പോൾ 8.5 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 132 റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ എ ടീം. പ്രിയാൻഷ് ആര്യ 39 റൺസുമായി മടങ്ങി. ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും തിലക് വർമയുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. 12 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 144 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ എ.
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