നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഗ്യാലറികൾ; എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ, സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള ഏറ്റെടുത്ത് മലബാർ
ചാത്തമംഗലത്തെ എൻഐടി മൈതാനത്ത് കായിക മത്സരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നത് അന്യജില്ലകളിൽ നിന്നും വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ.
Published : October 30, 2026 at 8:48 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: മണൽ നിറഞ്ഞ തീരപ്രദേശങ്ങളും, വെട്ടുകല്ല് നിറഞ്ഞ ഇടനാടുകളും, പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ മലപ്രദേശങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന കായികമാമാങ്കം ഏറ്റെടുത്ത് മലബാർ ജനത. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മലബാറിലെ ഏതെങ്കിലും സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ഗ്യാലറികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അറുപത്തി എട്ടാമത് സ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ പ്രധാന വേദിയായ ചാത്തമംഗലം എൻഐടി മൈതാനത്തെ ഗ്യാലറികളിലെ കാഴ്ച അവിസ്മരണീയമാണ്.
അതിരാവിലെ മുതൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഗ്യാലറികൾ അത്ലറ്റിക്ക് മത്സരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ഗ്യാലറികളിൽ ഇടമുറിയാതെ ആർത്തുവിളിച്ചും കൈയ്യടിച്ചും കായികതാരങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് കുറച്ച് ദിവസമായി കാണാനാകുന്ന മൈതാന കാഴ്ചകൾ. മലബാറിൽ ഫുട്ബോളിനാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാരുള്ളതെന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എൻഐടി മൈതാനത്തെ കാഴ്ച അതിനെയും മറികടക്കുന്നതാണ്. അരിയെറിഞ്ഞാൽ വീഴാത്തത്രയും ജനങ്ങളാണ് എൻഐടി മൈതാനത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. മത്സരം തുടങ്ങിയ ശേഷം ഓരോ ദിവസവും കൊടും വെയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പ്രായഭേദമന്യേ ആവേശം ഒട്ടും കുറയാതെ കായിക പ്രേമികൾ ഓരോ മത്സരവും ആദ്യാവസാനം വരെ കാണാനെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കായിക സ്നേഹികൾക്ക് ഈ വെയിലൊന്നും ഒരു തടസമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. രാത്രി കായിക മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ കായിക പ്രതിഭകൾക്ക് ആവേശത്തോടെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട്.
സാധാരണ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മത്സരങ്ങളും കലാ മത്സരങ്ങളുമൊക്കെ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ്
നഗരത്തിൽ നിന്നും സ്കൂൾ കായികമേള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. അതോടെ ഈ കായിക മേള ഗ്രാമീണ മേഖലകൾക്ക് പുതിയ ഉണർവാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസി സരോജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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''ആദ്യമായാണ് കായിക മത്സരം നേരിട്ട് കാണാനെത്തുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും മറ്റ് പല ജില്ലകളിൽ വച്ചാകുന്നതിനാൽ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാനായതിൽ,'' കായിക മത്സരം നേരിട്ട് കാണാനെത്തിയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റംല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
''എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഉണ്ടെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ കായികമേളയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. സാധാരണ കായികമേളകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം മൈതാനത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണ് ഒരുക്കാറുള്ളത്. അതോടൊപ്പം മറ്റ് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എൻഐടി മൈതാനത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും സൗകര്യവും കാരണം ഇത്തവണ എല്ലാം ഒരേ ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്,'' നാട്ടുകാരനായ ലിനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തികച്ചും ഗ്രീൻ പ്രേട്ടോക്കോളുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെയും കായികമേള മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇത്രയേറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കായിക മത്സരങ്ങൾക്കും മത്സരാർഥികൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സംഘാടകർക്കും കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ചാത്തമംഗലം എൻഐടി മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേള സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവമാണ നൽകുന്നത്.
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