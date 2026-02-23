ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിയിലേക്ക് കടമ്പകളേറെ; ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat / sports

സെമിയിൽ എത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള സാധ്യതകൾ അറിയാം.

File photo: India cricket team (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 1:20 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8ല്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് നേരിട്ട കനത്ത തോൽവിയോടെ ഇനി ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്. സെമി ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ട് കളികളിലും ഇന്ത്യക്ക് വിജയിച്ചേ തീരൂ. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. മറ്റ് ടീമുകളുടെ മത്സരഫലങ്ങളെ കൂടി ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി. ഗ്രൂപ്പിലെ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സിംബാബ്‌വെയെയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഗ്രൂപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകും.

ഇന്ത്യയുടെ ദയനീയ തോൽവി

സൂപ്പർ 8-ലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് 76 റൺസിന്‍റെ കനത്ത തോൽവി വഴങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യയെ ഈ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉയർത്തിയ 188 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ, ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച നേരിട്ട് വെറും 111 റൺസിന് പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത പ്രോട്ടീസുകൾക്കായി 35 പന്തിൽ 63 റൺസെടുത്ത ഡേവിഡ് മില്ലറുടെ പ്രകടനമാണ് നിർണായകമായത്. ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് (45), ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്‌സ് (44) എന്നിവരും തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത ഇടങ്കയ്യൻ പേസർ മാർക്കോ ജാൻസന്‍റെ തീപ്പൊരി പന്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് അടിപതറുകയായിരുന്നു.

നെറ്റ് റൺറേറ്റ് എന്ന വില്ലൻ

സിംബാബ്‌വെ - വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളോട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഗ്രൂപ്പിലെ സമവാക്യങ്ങൾ ആകെ മാറും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇനിയുള്ള രണ്ട് കളികളും ജയിച്ചാലും, ഗ്രൂപ്പിലെ മൂന്ന് ടീമുകൾക്ക് നാല് പോയിന്‍റ് വീതം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഈ അവസ്ഥയിൽ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ തീരുമാനിക്കുക നെറ്റ് റൺറേറ്റിന്‍റെ (NRR) അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.

നിലവിൽ -3.800 എന്ന വളരെ ദയനീയ റൺറേറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ഈ കുറവ് നികത്താൻ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ എതിരാളികളെ അതിഭീമമായ മാർജിനിൽ തകർത്തുവിട്ടാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് റൺറേറ്റ് കണക്കുകളിൽ മറ്റ് ടീമുകളെ മറികടന്ന് സെമിയിലെത്താൻ സാധിക്കൂ.

ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് 1 ലെ നിലവിലെ പോയിന്‍റ് നില

ടീംമത്സരംവിജയംതോല്‍വി എൻ.ആർ.ആർ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക110 +3.800
സിംബാബ്‌വേ000 +0.000
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്000 +0.000
ഇന്ത്യ101 -3.800

ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക മത്സരങ്ങൾ:

  • • ഫെബ്രുവരി 26: ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്‌വെ (ചെന്നൈ - വൈകിട്ട് 7:00)
  • • മാർച്ച് 01: ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (കൊൽക്കത്ത - വൈകിട്ട് 7:00)

